El Fogonero recibe a Sportivo Las Parejas con la gran chance de asegurar su lugar en la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Además, Radio Mon AM 1540 estará presente este fin de semana con una cobertura especial desde Termas de Río Hondo siguiendo de cerca a Alfonso Domenech en el Turismo Nacional.
El deporte pergaminense tendrá un fin de semana cargado de actividad y LT35 Radio Mon AM 1540 acompañará los principales acontecimientos con una cobertura especial.
Douglas Haig va por la clasificación
Por la 16ª fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig recibirá este domingo a Sportivo Las Parejas en el estadio Miguel Morales. El encuentro comenzará a las 15.00, con el arbitraje de Guillermo González, de la Liga de Resistencia.
El conjunto pergaminense afronta un compromiso determinante: si consigue los tres puntos, asegurará su clasificación a la Fase Campeonato, uno de los grandes objetivos de la temporada.
Radio Mon transmite en vivo
Como ocurre en cada presentación del Fogonero, LT35 Radio Mon AM 1540 transmitirá en vivo el encuentro con todo el equipo deportivo.
La previa comenzará a las 14.00, con toda la información, el análisis y el relato del partido para que los hinchas puedan seguir cada detalle de una jornada que puede ser histórica para Douglas.
Fecha completa del Federal A
- Gimnasia (Chivilcoy) vs. El Linqueño
- Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. 9 de Julio
- Defensores de Villa Ramallo vs. Escobar
- Sportivo Belgrano vs. Independiente
- Douglas Haig vs. Sportivo Las Parejas
Fútbol local
La actividad de la Primera A comenzará este sábado.
Sábado
- 15.00: Douglas Haig vs. Provincial
- 15.30: Tráficos Old Boys vs. Alem
Domingo (15.00)
- El Socorro vs. Gimnasia
- Juventud vs. Argentino
- Alfonzo vs. Racing
Además, este sábado desde las 15.30 se disputará el encuentro pendiente de Primera B entre Ocampo y Rancagua.
Básquet local
La fecha de Primera División ya tuvo su primer partido:
- Sports 49 – Sirio 68
El resto de la programación será:
- Domingo (20.30): Ricardo Gutiérrez vs. Sportivo Rojas
- Lunes (21.15): Alianza vs. Pampa
- Martes: Juventud vs. Argentino (21.00) y Gimnasia vs. Comunicaciones (21.15).
Turismo Nacional: Radio Mon también estará con Alfonso Domenech
El Turismo Nacional disputará este fin de semana la sexta fecha del campeonato en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde volverá a presentarse el piloto pergaminense Alfonso Domenech en la Clase 3.
Cobertura especial desde Termas
LT35 Radio Mon AM 1540 realizará una cobertura especial desde el circuito santiagueño, siguiendo de cerca toda la actividad de Alfonso Domenech, con información en vivo, entrevistas y el minuto a minuto de cada salida a pista.
Además del piloto local, también competirá el equipo MG C Pergamino, con sus representantes en la Clase 3.
Rally Regional
Mientras tanto, continúan los preparativos para la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally, que se disputará del 17 al 19 de julio por los caminos rurales del partido de Pergamino, una competencia que volverá a reunir a destacados pilotos de la región.
Este fin de semana, el deporte se vive por LT35 Radio Mon AM 1540: desde las 14.00, transmisión en vivo de Douglas Haig en el Federal A y cobertura especial desde Termas de Río Hondo acompañando a Alfonso Domenech.