El Fogonero recibe a Sportivo Las Parejas con la gran chance de asegurar su lugar en la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Además, Radio Mon AM 1540 estará presente este fin de semana con una cobertura especial desde Termas de Río Hondo siguiendo de cerca a Alfonso Domenech en el Turismo Nacional.

El deporte pergaminense tendrá un fin de semana cargado de actividad y LT35 Radio Mon AM 1540 acompañará los principales acontecimientos con una cobertura especial.

Douglas Haig va por la clasificación

Por la 16ª fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig recibirá este domingo a Sportivo Las Parejas en el estadio Miguel Morales. El encuentro comenzará a las 15.00, con el arbitraje de Guillermo González, de la Liga de Resistencia.

El conjunto pergaminense afronta un compromiso determinante: si consigue los tres puntos, asegurará su clasificación a la Fase Campeonato, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Radio Mon transmite en vivo

Como ocurre en cada presentación del Fogonero, LT35 Radio Mon AM 1540 transmitirá en vivo el encuentro con todo el equipo deportivo.

La previa comenzará a las 14.00, con toda la información, el análisis y el relato del partido para que los hinchas puedan seguir cada detalle de una jornada que puede ser histórica para Douglas.

Fecha completa del Federal A

Gimnasia (Chivilcoy) vs. El Linqueño

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. 9 de Julio

Defensores de Villa Ramallo vs. Escobar

Sportivo Belgrano vs. Independiente

Douglas Haig vs. Sportivo Las Parejas

Fútbol local

La actividad de la Primera A comenzará este sábado.

Sábado

15.00: Douglas Haig vs. Provincial

15.30: Tráficos Old Boys vs. Alem

Domingo (15.00)

El Socorro vs. Gimnasia

Juventud vs. Argentino

Alfonzo vs. Racing

Además, este sábado desde las 15.30 se disputará el encuentro pendiente de Primera B entre Ocampo y Rancagua.

Básquet local

La fecha de Primera División ya tuvo su primer partido:

Sports 49 – Sirio 68

El resto de la programación será:

Domingo (20.30): Ricardo Gutiérrez vs. Sportivo Rojas

Ricardo Gutiérrez vs. Sportivo Rojas Lunes (21.15): Alianza vs. Pampa

Alianza vs. Pampa Martes: Juventud vs. Argentino (21.00) y Gimnasia vs. Comunicaciones (21.15).

Turismo Nacional: Radio Mon también estará con Alfonso Domenech

El Turismo Nacional disputará este fin de semana la sexta fecha del campeonato en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde volverá a presentarse el piloto pergaminense Alfonso Domenech en la Clase 3.

Cobertura especial desde Termas

LT35 Radio Mon AM 1540 realizará una cobertura especial desde el circuito santiagueño, siguiendo de cerca toda la actividad de Alfonso Domenech, con información en vivo, entrevistas y el minuto a minuto de cada salida a pista.

Además del piloto local, también competirá el equipo MG C Pergamino, con sus representantes en la Clase 3.

Rally Regional

Mientras tanto, continúan los preparativos para la quinta fecha del Campeonato Regional de Rally, que se disputará del 17 al 19 de julio por los caminos rurales del partido de Pergamino, una competencia que volverá a reunir a destacados pilotos de la región.

Este fin de semana, el deporte se vive por LT35 Radio Mon AM 1540: desde las 14.00, transmisión en vivo de Douglas Haig en el Federal A y cobertura especial desde Termas de Río Hondo acompañando a Alfonso Domenech.