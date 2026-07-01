En diálogo con «La Mañana de la Radio», el pergaminense radicado en Colonia describió la decepción que atraviesan los alemanes tras la inesperada derrota frente a Paraguay. También habló de la ola de calor que afectó al país europeo.

La eliminación de Alemania del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 generó un fuerte impacto entre los hinchas del país europeo. Para conocer cómo se vive ese momento desde adentro, Claudio Santamaría y Pamela Lombari, conductores de «La Mañana de la Radio», que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, dialogaron con el pergaminense Emanuel Rotela, quien reside en la ciudad de Colonia.

Rotela describió un clima de profunda desilusión luego de la caída ante Paraguay, resultado que dejó a la selección alemana eliminada antes de los octavos de final.

«Hay muchísima decepción, muchísima angustia y amargura. No saben cómo explicar lo que sucedió. Estaban realmente ilusionados con llegar al menos a cuartos o semifinales», expresó.

Críticas al rendimiento y al cuerpo técnico

El entrevistado explicó que antes del Mundial ya existían opiniones divididas sobre el equipo nacional. Si bien algunos resultados recientes habían generado cierto optimismo, las dudas nunca desaparecieron.

Según comentó, muchos aficionados esperaban una mejor actuación tras una aceptable participación en la Eurocopa, aunque reconoció que el rendimiento en las Eliminatorias había sido irregular.

Además, consideró que uno de los errores fue subestimar al seleccionado paraguayo.

«Creo que también subestimaron mucho a Paraguay, demasiado.»

Colonia, una ciudad con fuerte presencia latina

Rotela contó que la ciudad donde vive posee una importante comunidad de inmigrantes latinoamericanos, lo que hizo que durante el partido el apoyo se volcara mayoritariamente hacia Paraguay.

«En Colonia hay muchísimos migrantes de Sudamérica y Centroamérica. En los grupos de WhatsApp y Facebook todos estaban apoyando a Paraguay, sin importar de qué país eran. En ese partido, todos fuimos Paraguay.»

La anécdota despertó risas en el estudio y reflejó el clima de camaradería que se vive entre los latinoamericanos residentes en Alemania.

Un divertido cierre en alemán

Sobre el final de la entrevista, Claudio Santamaría le pidió a Emanuel que describiera en alemán el estado de ánimo de los alemanes y enviara un saludo en ese idioma para los conductores del programa.

El improvisado mensaje generó un momento distendido y humorístico, con bromas sobre convertir el saludo en ringtone y consolidó a Rotela como el «movilero estrella» de LT35 desde el país europeo.

Alemania también sufrió una intensa ola de calor

Más allá del fútbol, el pergaminense también se refirió a las altas temperaturas registradas durante los últimos días.

Explicó que la semana anterior se alcanzaron los 40 grados, una situación poco habitual para Alemania y especialmente complicada porque la infraestructura del país está diseñada para soportar el frío y no el calor.

«Las casas no tienen aire acondicionado y las ventanas están preparadas para retener el calor durante el invierno. En verano eso hace que sea mucho más difícil soportar las altas temperaturas.»

Finalmente, señaló que el descenso de la temperatura registrado en los últimos días llevó alivio a la población y que se espera un clima más agradable durante las próximas semanas.

La charla permitió conocer de primera mano cómo impactó en Alemania una eliminación que sorprendió al mundo del fútbol y dejó un fuerte sentimiento de frustración entre sus hinchas, mientras Sudamérica celebraba el histórico triunfo paraguayo.

Entrevista Completa: