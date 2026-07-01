Daniel Santamaría dialogó con «La Mañana de la Radio», por LT35 Radio Mon, y describió la crítica situación que atraviesa Venezuela tras el devastador terremoto. Habló de miles de personas desplazadas, la falta de recursos para los rescatistas y agradeció la solidaridad internacional.

En una emotiva entrevista con Claudio Santamaría y Pamela Lombari en el programa «La Mañana de la Radio», que se emite por LT35 Radio Mon AM 1540, el periodista venezolano Daniel Santamaría, radicado actualmente en Indianápolis (Estados Unidos), brindó un crudo panorama de la tragedia que vive su país luego del fuerte terremoto que sacudió a Venezuela.

Desde el inicio de la conversación, Santamaría manifestó su preocupación por la situación que atraviesan miles de familias, aunque destacó el enorme gesto de solidaridad que llegó desde distintos países.

«Estamos muy preocupados, pero también muy agradecidos porque venezolanos, latinoamericanos y personas de muchas nacionalidades se han sumado al envío de ayuda humanitaria y al trabajo de los rescatistas», expresó.

Un desastre histórico

El periodista explicó que se trata de uno de los movimientos sísmicos más intensos registrados en Venezuela en más de un siglo.

Según detalló, los terremotos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, separados por menos de un minuto, generando cientos de réplicas que continúan registrándose.

Como consecuencia, miles de personas permanecen en refugios temporales o directamente en las calles, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

Santamaría advirtió además que existe preocupación por la diferencia entre las cifras oficiales y la realidad que observan quienes trabajan sobre el terreno.

«Hay muchas personas que siguen desaparecidas y lamentablemente el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan los operativos de rescate», señaló.

Viviendas destruidas y una reconstrucción que demandará años

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación habitacional.

Las imágenes muestran barrios enteros devastados y numerosas viviendas que deberán ser demolidas debido a los daños estructurales.

Actualmente, muchas familias fueron trasladadas a refugios seguros donde reciben colchones, carpas y elementos básicos donados por empresas y organizaciones.

Además, ingenieros civiles realizan inspecciones edificio por edificio para determinar cuáles construcciones pueden seguir habitándose y cuáles representan un riesgo inminente.

Aunque el Gobierno venezolano anunció futuros planes de construcción de viviendas, Santamaría remarcó que la solución definitiva llevará mucho tiempo.

Lo que más necesita Venezuela

Consultado sobre las prioridades en medio de la emergencia, el periodista fue contundente.

Entre los elementos más urgentes mencionó:

Insumos médicos.

Agua potable.

Bebidas con electrolitos.

Barras alimenticias.

Colchones y colchonetas.

Muletas, collarines y botas ortopédicas.

Equipamiento para los equipos de rescate.

También denunció importantes dificultades logísticas para el ingreso de ayuda internacional y sostuvo que algunos grupos de rescatistas extranjeros debieron esperar autorizaciones para poder comenzar a trabajar.

«Sentimos el abrazo del mundo»

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando Claudio Santamaría le consultó cómo vive el pueblo venezolano la ayuda internacional, incluso proveniente de países que mantienen diferencias políticas con el gobierno de Venezuela.

Con evidente emoción, Daniel respondió:

«Con esa pregunta se me quiebra un poco la voz. Es un abrazo en el alma para quienes están dentro del país y para quienes estamos afuera. Son nuestros muertos, es nuestra gente la que está sufriendo. Saber que el mundo está acompañando significa muchísimo para nosotros.»

Además, explicó que muchos rescatistas venezolanos trabajan prácticamente sin equipamiento adecuado, por lo que la llegada de cascos, herramientas y personal especializado representa una ayuda fundamental.

El compromiso de LT35 Radio Mon

Al finalizar la entrevista, Claudio Santamaría expresó la solidaridad de LT35 Radio MON, de Pergamino y de la Argentina con el pueblo venezolano, y puso los micrófonos de la emisora a disposición para continuar difundiendo información y cualquier campaña solidaria que pueda colaborar con las víctimas.

Daniel Santamaría agradeció el espacio brindado por la radio y destacó la importancia de mantener visible la situación que atraviesa Venezuela mientras continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

Entrevista Completa: