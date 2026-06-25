A 25 años de su creación, la institución fortalece su trabajo comunitario, impulsa un proyecto audiovisual junto al Instituto de Formación Docente Nº 5 y convoca a vecinos que quieran colaborar con tiempo, oficios o donaciones de medicamentos.

El Banco Solidario de Medicamentos de Pergamino continúa consolidando su labor social luego de cumplir 25 años de trayectoria. En diálogo con el programa La Mañana de la Radio, que se emite por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Jorge Abal destacó el crecimiento de la institución, el reciente reconocimiento recibido por parte del Honorable Concejo Deliberante y los desafíos que afronta para garantizar la continuidad de su tarea solidaria.

«Empezamos en un cuartito pequeño de la Iglesia de la Merced y hoy contamos con una organización eficiente que nos permite brindar un servicio fundamental para muchas familias», señaló Abal, quien remarcó que el funcionamiento del banco se sostiene gracias al trabajo voluntario y una estructura organizativa que se ha fortalecido durante estos años.

Un video para mostrar la historia y formar nuevos voluntarios

En el marco de su aniversario, la entidad impulsa la realización de un video institucional destinado a difundir su historia y su trabajo cotidiano. El proyecto se desarrolla junto a estudiantes de la carrera de Medios Audiovisuales del Instituto de Formación Docente Nº 5.

Según explicó Abal, la iniciativa tiene un fuerte componente educativo. «Queremos que los jóvenes conozcan lo que hacemos y comprendan la importancia de este servicio para la comunidad. Los voluntarios actuales somos, en su mayoría, personas mayores y necesitamos que las nuevas generaciones se involucren para garantizar la continuidad del banco», expresó.

Cómo donar medicamentos

El Banco Solidario recibe medicamentos que no estén vencidos, incluso cuando se trate de blísters abiertos o cajas incompletas que ya no se utilizan en los hogares.

Las donaciones pueden acercarse a la farmacia ubicada en Castelli y San Nicolás, donde son recibidas y posteriormente retiradas por voluntarios de la institución.

También pueden entregarse directamente en la sede del banco, ubicada en Lagos 546, en los siguientes horarios:

Lunes y jueves de 13:30 a 15:00.

Miércoles de 10:00 a 11:30.

Abal explicó que los medicamentos son clasificados y organizados por droga, lo que permite optimizar su distribución entre quienes los necesitan.

Convocatoria abierta a voluntarios y colaboradores

Además de las donaciones de medicamentos, la institución busca sumar vecinos dispuestos a colaborar con distintos oficios o tareas específicas.

«Siempre necesitamos personas que puedan ayudarnos con cuestiones de electricidad, cerrajería, mantenimiento o reparaciones. No manejamos dinero para pagar esos servicios, por eso dependemos de la solidaridad de la comunidad», indicó.

Asimismo, el Banco Solidario mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen incorporarse como voluntarios. El compromiso requerido es de apenas una hora y media semanal, integrándose a alguno de los equipos que se encargan de la atención al público, la clasificación de medicamentos, el orden o la limpieza.

«Nunca nos hemos quedado sin resolver un problema porque siempre encontramos alguien dispuesto a donar su tiempo y sus conocimientos. Queremos seguir creciendo y brindando este servicio que la comunidad necesita», concluyó Abal.

Con un cuarto de siglo de trabajo ininterrumpido, el Banco Solidario de Medicamentos reafirma su compromiso con los vecinos de Pergamino y apuesta a la participación comunitaria para sostener y proyectar su labor hacia el futuro.