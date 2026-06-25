El secretario de Desarrollo Urbano de Pergamino, el arquitecto Esteban Giugliani, brindó detalles sobre el avance de importantes obras que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad, destacando proyectos que buscan mejorar los espacios públicos y la infraestructura para los vecinos.

En diálogo con LT35 Radio Mon, Giugliani confirmó la finalización de la última etapa del Paseo Ribereño, una obra que permitió consolidar la cinta asfáltica en el tramo comprendido entre Avenida Rocha y las vías del ferrocarril. Además, el sector ya cuenta con nueva iluminación, equipamiento urbano, cestos, bancos y trabajos de forestación.

«El objetivo es conectar todos los parques de la ciudad mediante un recorrido continuo», explicó el funcionario. En ese sentido, adelantó que el Municipio proyecta una nueva intervención sobre el antiguo trazado del Ferrocarril Belgrano para unir el Parque Belgrano con el Parque España, generando un gran corredor recreativo y deportivo.

Renovación del Microcentro

Otro de los frentes de trabajo se encuentra en la peatonal, donde se lleva adelante el recambio del solado que durante años generó inconvenientes. Actualmente las tareas se concentran en la bocacalle de San Nicolás y Florida, donde el tránsito permanece restringido.

Posteriormente, los trabajos continuarán por calle Florida y luego avanzarán hacia el sector comprendido entre San Martín y Dorrego.

Plaza 25 de Mayo: obra en marcha

Respecto a la remodelación de la Plaza 25 de Mayo, Giugliani indicó que ya se cumplieron los primeros 30 días de obra dentro de un plazo total de 150 días.

Durante esta etapa inicial se retiró la antigua baldosa y se detectó que el contrapiso existente no se encontraba en condiciones adecuadas, por lo que debió ser reemplazado completamente. Según explicó, ya se encuentran dadas las condiciones para comenzar con la colocación del nuevo solado.

«Venimos avanzando más rápido de lo previsto en el plan de trabajo y esperamos poder terminar antes de los plazos establecidos», señaló.

Avenida Jauretche y reasfaltado

En relación con las obras que se desarrollan sobre la Avenida Jauretche, el funcionario aclaró que el Municipio avanza con el reasfaltado a medida que progresa la obra de canalización pluvial ejecutada por otra empresa.

Si bien reconoció que existen demoras en esos trabajos debido a retrasos en los pagos provinciales, estimó que la canalización podría concluir en los próximos días, permitiendo finalizar luego la señalización horizontal y la demarcación correspondiente.

Teatro San Martín y Estadio Municipal

Dos de las obras más esperadas por la comunidad también registran avances significativos.

En el Teatro San Martín, los trabajos se encuentran en la etapa final. Actualmente se está completando el montaje de la sala polivalente y la instalación del sistema de sonido en la sala principal.

«Nos hemos fijado como objetivo inaugurar el teatro durante el mes de agosto», adelantó Giugliani.

Por otra parte, el Estadio Municipal continúa ejecutándose a buen ritmo, con trabajos en doble turno. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano estiman que la obra estará terminada en octubre, quedando luego a disposición de las autoridades para definir la fecha de inauguración.

El funcionario destacó que ambos proyectos representan una inversión estratégica para Pergamino y permitirán ampliar la infraestructura cultural, deportiva y recreativa de la ciudad.

«Son obras que se están realizando de manera acelerada y con muy buenas expectativas por parte de los vecinos», concluyó Giugliani.