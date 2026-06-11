El Centro Oncológico Pergamino (COP) avanza con uno de los proyectos más importantes de su historia: la incorporación de un servicio de PET-CT, una tecnología de alta complejidad destinada principalmente al diagnóstico y seguimiento de pacientes oncológicos.

La información fue confirmada por el director del COP, el doctor Amílcar Osorio, durante una entrevista realizada en el móvil de LT35 Radio Mon en el programa La Mañana de la Radio.

Según explicó el profesional, el equipamiento ya se encuentra en Pergamino y está almacenado dentro del centro mientras se desarrollan las obras necesarias para su instalación definitiva.

«Estamos con un nuevo servicio, el servicio PET-CT. El equipamiento ya llegó hace algunas semanas y contamos con todos los componentes necesarios, incluyendo blindajes y accesorios. Ahora estamos avanzando con la obra civil que permitirá su puesta en funcionamiento», señaló Osorio.

Un avance clave para la región

El PET-CT es una herramienta de medicina nuclear que permite obtener imágenes diagnósticas de alta precisión, fundamentales para detectar la extensión de enfermedades oncológicas, planificar tratamientos y realizar controles posteriores.

Hasta el momento, los pacientes de Pergamino y la región debían trasladarse a ciudades como Rosario o Buenos Aires para acceder a este tipo de estudios.

«No existía este servicio en la zona. Era una necesidad para el Centro Oncológico Pergamino y para toda la región. Permitirá realizar diagnósticos con una precisión muy importante y evitar que los pacientes tengan que viajar para hacerse estos estudios», destacó el médico.

Obras de ampliación

La llegada del nuevo equipamiento requiere una importante adecuación edilicia que ya comenzó y contempla el cumplimiento de estrictas normativas de seguridad y regulación.

La ampliación incluirá aproximadamente 270 metros cuadrados en planta baja, donde funcionará el área destinada al PET-CT, además de una nueva planta alta que albergará oficinas administrativas, salas de reuniones y espacios para residentes.

«Ya contamos con una evaluación previa y aprobación de los planos. Es una obra compleja porque requiere blindajes especiales y cumplir con todas las exigencias regulatorias», explicó Osorio.

Más servicios para la comunidad

Actualmente, el COP es un centro de referencia regional en tratamientos oncológicos y cuenta con servicios de radioterapia, resonancia magnética de alto campo, tomografía computada, braquiterapia, quimioterapia y consultorios especializados.

Además, durante el último año incorporó un moderno Centro de la Mujer con un mamógrafo de última generación y proyecta sumar próximamente un densitómetro para fortalecer la prevención y los controles médicos.

«La idea es integrar la alta complejidad oncológica con los estudios preventivos y de control para los pacientes», afirmó el director.

Un proyecto con apoyo institucional

La inversión para concretar la incorporación del PET-CT y las obras de ampliación se realiza mediante un trabajo conjunto entre distintas instituciones.

Participan la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, que administra el COP; la Fundación Leandra Barros, que realizó un importante aporte económico; la Municipalidad de Pergamino y el Hospital San José, con el que se trabaja en la articulación de derivaciones de pacientes.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

Respecto de los plazos, Osorio estimó que el nuevo servicio de PET-CT podría comenzar a funcionar dentro de seis a siete meses, sujeto al avance de la obra y a las habilitaciones correspondientes.

«Estimamos que entre enero y febrero del próximo año podríamos estar poniendo en marcha el servicio. El proyecto completo, incluyendo la ampliación edilicia, demandará aproximadamente doce meses», concluyó.

Con esta incorporación, el Centro Oncológico Pergamino dará un paso trascendental en materia de diagnóstico y tratamiento del cáncer, consolidándose como uno de los centros de salud de mayor complejidad tecnológica del norte de la provincia de Buenos Aires.

Entrevista Completa: