Gustavo Martínez nos acerca la actualidad de una de las firmas históricas del agro argentino

En el marco de las principales exposiciones y jornadas del sector agroindustrial argentino, nuestro corresponsal agropecuario Gustavo Martínez volvió a decir presente, acompañando de cerca a las empresas que marcan el rumbo de la producción nacional.

En esta oportunidad, Martínez nos acerca la actualidad de Buck Semillas, una empresa familiar con más de 90 años de trayectoria y reconocida por su trabajo en el desarrollo genético de trigo, cebada, avena, girasol y otros cultivos estratégicos para el campo argentino.

Durante esta cobertura especial, Gustavo Martínez dialogó con el Ing. Agr. Mario Cattaneo, gerente comercial de Buck Semillas, quien compartió parte de la historia de la empresa y destacó la importancia del trabajo conjunto entre productores, industria y sistema científico para potenciar el crecimiento de cultivos como la cebada.

“Siempre hablo de la integración de la cadena cuando hablo de cebada. Me parece que ese es el punto fuerte que tiene este cultivo. Se generó conocimiento, tecnología y el productor la adaptó rápidamente”, expresó Cattaneo durante la entrevista realizada por Gustavo Martínez.

Fundada por José Buck en la década de 1930, la firma logró consolidarse como una referencia nacional en mejoramiento genético y desarrollo tecnológico aplicado a la producción agropecuaria. Desde su sede en Necochea, Buck mantiene intacto el espíritu innovador que la convirtió en una marca emblemática dentro del agro argentino.

El directivo también remarcó que la cebada es actualmente uno de los cultivos que más rápido incorpora nuevas tecnologías dentro del sistema productivo argentino, gracias al trabajo articulado entre malterías, exportadores, productores e industria.

Además, Cattaneo resaltó el presente de Buck Semillas y el fuerte compromiso del equipo humano que integra la empresa:

“Seguimos manteniendo el espíritu de innovación y mejora permanente. Tenemos un gran equipo, gente joven y también mucha experiencia, todos muy identificados con la marca y trabajando para que Buck siga creciendo”.

Cattaneo también destacó el trabajo que Buck Semillas viene desarrollando en genética aplicada a trigo pan, trigo candeal, avena, cebada y girasol, manteniendo además una fuerte articulación con técnicos, productores y organismos públicos como INTA y la Chacra Experimental de Barrow.

Uno de los aspectos destacados fue la articulación público-privada que Buck Semillas sostiene desde hace décadas mediante convenios y trabajos conjuntos con organismos de investigación y desarrollo agropecuario.

“Interactuamos mucho con el sector público y privado. Compartir conocimientos nos hace bien a todos”, afirmó Cattaneo.

Como ocurre en cada gran exposición y evento del sector, Gustavo Martínez volvió a acercar a productores y oyentes toda la actualidad del agro argentino, recorriendo en vivo las jornadas técnicas y mostrando de cerca el trabajo de una de las firmas más importantes del sector semillero nacional.