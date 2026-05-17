La actividad comenzará en Plaza de Peña y recorrerá distintos puntos señalados en el expediente que investiga fumigaciones en Pergamino. El Juzgado Federal de Rosario encabezará una inspección ocular en barrios y zonas rurales vinculadas a la causa por agroquímicos.

En el marco de la causa judicial conocida como “Juicio al Veneno”, este miércoles desde las 10 de la mañana se llevará adelante una inspección ocular encabezada por el Juzgado Federal de Rosario, en una nueva instancia del proceso que investiga las fumigaciones y el uso de agroquímicos en zonas periurbanas de Pergamino.

La actividad comenzará en la Plaza de Peña y luego continuará con una recorrida por distintos sectores mencionados dentro del expediente.

Según se informó, la jornada será pública y podrán participar tanto medios de comunicación como vecinos interesados en acompañar la inspección. La recorrida forma parte de las medidas impulsadas dentro de una causa que desde hace años mantiene en debate el impacto ambiental y sanitario de las fumigaciones cercanas a zonas habitadas.

El expediente, que tomó notoriedad nacional bajo el nombre de “Juicio al Veneno”, investiga presuntas consecuencias derivadas de la aplicación de agroquímicos en áreas próximas a barrios y sectores poblados de Pergamino. En distintas etapas del proceso judicial se analizaron denuncias vecinales, estudios ambientales y pericias vinculadas a contaminación y posibles efectos sobre la salud.

La inspección ocular prevista para hoy aparece como una instancia relevante dentro del avance de la causa, ya que permitirá a las autoridades judiciales recorrer personalmente los lugares señalados en el expediente y observar las características de las zonas denunciadas.

El caso se convirtió en uno de los antecedentes más resonantes del país en materia de conflictos ambientales vinculados a fumigaciones periurbanas y utilización de agrotóxicos, generando debates entre organizaciones ambientalistas, productores rurales, especialistas y organismos judiciales.

Se espera que durante la jornada participen vecinos y referentes que vienen siguiendo de cerca el desarrollo de la causa y reclamando controles más estrictos sobre las aplicaciones en cercanías de áreas urbanas.