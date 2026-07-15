En el espacio informativo de Radio Mon Pergamino se realizó un repaso de los principales temas tratados durante la novena sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, donde se abordaron distintos proyectos vinculados a tránsito, infraestructura, servicios públicos, educación, ambiente y localidades del Partido.

Durante la sesión fueron presentados 11 proyectos por parte de los concejales y 29 despachos provenientes de las diferentes comisiones internas, varios de los cuales tuvieron tratamiento y debate en el recinto.

Entre los temas destacados se encuentra el proyecto impulsado por los concejales Bernardo Fioretti Tredi e Ignacio Ostertag, del bloque Fuerza Patria Frente Renovador, referido a la prohibición de circulación de tránsito pesado en calle Presidente Arturo Frondizi, entre Ricardo Balbín y Avenida Dr. Farin Nahuel. La iniciativa fue tratada sobre tablas y aprobada por unanimidad.

También se informó sobre dos proyectos relacionados con la localidad de Acevedo, presentados por el concejal Alejandro Mazagué junto a integrantes del interbloque Fuerza Patria Frente Renovador. Uno de ellos propone la creación de un corredor de circulación para tránsito pesado, mientras que el otro apunta a la puesta en valor, ampliación y fortalecimiento de la playa municipal de camiones de esa localidad. Ambos fueron girados a la Comisión de Asuntos Rurales.

Otro de los proyectos analizados fue el presentado por la concejal Silvia Viera, vinculado a la garantía del acceso universal al servicio público de gas natural, iniciativa que continuará su tratamiento en la Comisión de Obras Públicas.

Debate por el financiamiento universitario

Uno de los momentos de mayor intercambio en la sesión estuvo relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde los distintos bloques se expresaron diferentes posturas. El concejal ramiro Llan de Roso, de Juntos por el Cambio Hechos, planteó la necesidad de defender el financiamiento de la educación pública y solicitó una votación nominal.

Otros concejales también fijaron posición sobre el tema, coincidiendo en la importancia de las universidades públicas, aunque con diferencias respecto al proyecto tratado y la situación económica nacional.

Vaporizadores y cigarrillos electrónicos dentro de la normativa de ambientes libres de humo

Otro de los proyectos destacados fue el presentado por Bernardo Fioretti Mitrilli e Ignacio Cerdal, del interbloque Fuerza Patria Frente Renovador, relacionado con la incorporación de los vaporizadores y cigarrillos electrónicos al régimen de ambientes libres de humo en el Partido de Pergamino.

La iniciativa contó con un despacho de minoría que finalmente fue aprobado por unanimidad, por lo que continuará su análisis en próximas instancias.

Además, al inicio de la sesión se realizó la toma de juramento de Gabriela Labate, representante de La Libertad Avanza, quien asumió en reemplazo de una concejal que solicitó licencia.

De esta manera, Radio Mon repasó los puntos más relevantes de una nueva jornada legislativa en Pergamino, con los temas que forman parte de la agenda política y comunitaria de la ciudad.