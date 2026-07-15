El secretario de Seguridad del Partido de Pergamino, Dr. Ignacio Doddi, brindó un panorama sobre las principales acciones que viene desarrollando el área durante las últimas semanas. Entre los ejes destacados mencionó la puesta en valor del destacamento policial de la localidad de Urquiza, la ampliación del sistema de videovigilancia, los operativos de control de tránsito y el fortalecimiento de la presencia de personal de seguridad en las calles.

El destacamento de Urquiza volvió a su edificio histórico

Uno de los anuncios más importantes fue la reinauguración del destacamento policial de Urquiza, que volvió a funcionar en su edificio original luego de un importante proceso de refacción.

Doddi explicó que el inmueble presentaba problemas estructurales y riesgo de derrumbe, situación que había obligado hace más de una década al traslado de la dependencia a un edificio cedido por la cooperativa de la localidad.

«Trabajamos de manera articulada con la Delegación y la Cooperativa para recuperar un edificio que también representa un símbolo para la comunidad», señaló el funcionario.

Las obras permitieron reacondicionar completamente las instalaciones y actualmente el destacamento ya funciona con normalidad, brindando nuevamente el servicio policial desde su lugar histórico.

Operativos de tránsito y tolerancia cero

En materia de prevención, el secretario destacó que continúa la campaña de «Tolerancia Cero», orientada a detectar conductas peligrosas en la vía pública.

A través del monitoreo permanente de las cámaras del Centro de Monitoreo se identifican maniobras riesgosas, ruidos molestos y distintas infracciones de tránsito, permitiendo actuar rápidamente sobre cada situación.

Según explicó Doddi, el seguimiento diario busca mejorar la convivencia y reforzar la seguridad vial en toda la ciudad.

Más cámaras y tecnología con inteligencia artificial

Otro de los puntos centrales es la ampliación de la red de videovigilancia.

Actualmente el Municipio continúa incorporando nuevas cámaras tanto en la ciudad como en las localidades del partido y en caminos rurales estratégicos.

Además, durante los últimos meses se inició un proceso de renovación tecnológica reemplazando equipos de menor resolución por cámaras de 4 y hasta 8 megapíxeles, equipadas con sistemas de inteligencia artificial y metadatos.

Esta tecnología permite mejorar la vigilancia en espacios públicos, corredores comerciales, establecimientos educativos y sectores con gran circulación de personas, aportando mayores herramientas para la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos.

«Ojo de Alerta» continúa creciendo

Doddi también destacó el funcionamiento del programa Ojo de Alerta, una herramienta de comunicación directa entre los vecinos y la Secretaría de Seguridad.

Actualmente cuenta con más de 11.000 usuarios registrados, quienes pueden realizar avisos de manera rápida y, si lo desean, de forma anónima.

El funcionario remarcó que el crecimiento del sistema responde a la confianza que los vecinos depositan en la rapidez de respuesta y en la eficacia del servicio.

Más presencia policial y personal caminante

Otro de los ejes de trabajo es el fortalecimiento del denominado personal caminante, con agentes municipales y efectivos policiales desplegados en zonas comerciales, espacios públicos y distintos barrios de Pergamino.

Doddi indicó que este esquema se coordina permanentemente con la Jefatura Departamental de Policía y que comerciantes y vecinos valoran especialmente la presencia preventiva de personal recorriendo las calles.

Los objetivos para la segunda mitad del año

De cara a los próximos meses, el secretario aseguró que el objetivo será mantener el trabajo conjunto con la Policía Bonaerense, reforzar los operativos durante el receso invernal y continuar ampliando las herramientas tecnológicas disponibles.

Además, señaló que el Municipio adapta los dispositivos de prevención según los distintos eventos que se desarrollan en la ciudad, con el propósito de brindar una respuesta rápida y garantizar la seguridad de los vecinos.