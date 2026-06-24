El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Pergamino resaltó la mayor representación legislativa del espacio, el trabajo en las comisiones y aseguró que la ciudad necesita una nueva impronta de gestión de cara a las próximas elecciones.

Durante una entrevista brindada a LT35 Radio Mon, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, Jorge Dib, realizó un balance del trabajo legislativo desarrollado durante 2026 y analizó el escenario político local con vistas a las elecciones de 2027.

Dib destacó que el bloque logró fortalecerse tras las últimas elecciones, pasando a contar con cinco concejales, lo que les permitió ampliar su participación dentro del cuerpo deliberativo.

«Ahora tenemos representación en todas las comisiones del Concejo Deliberante, algo que antes no ocurría porque éramos solamente dos concejales. Esto nos permite impulsar proyectos, participar de todas las discusiones y tener una presencia mucho más activa», señaló.

El edil explicó que la actual conformación del Concejo, dividida en tres grandes espacios políticos, genera debates más amplios y profundos tanto en las sesiones como en las distintas comisiones de trabajo.

Además, remarcó que algunos integrantes de La Libertad Avanza presiden comisiones, situación que considera clave para agilizar el tratamiento de iniciativas y proyectos que llegan al recinto.

La situación económica de Pergamino

Al referirse a la realidad local, Dib consideró que Pergamino presenta una particularidad vinculada a la gran cantidad de trabajadores que dependen de la administración provincial.

Según expresó, mientras a nivel nacional observa una recuperación gradual de la economía y del poder adquisitivo de los salarios, muchos empleados estatales provinciales continúan atravesando dificultades debido a la falta de aumentos salariales significativos.

«Policías, docentes y trabajadores de la salud dependen de la Provincia y no están recibiendo incrementos acordes a las necesidades actuales», sostuvo.

La mirada puesta en 2027

Consultado sobre el futuro político de la ciudad, Dib afirmó que dentro de La Libertad Avanza ya se analizan los escenarios de cara a las próximas elecciones.

En ese sentido, destacó los acercamientos que se vienen produciendo entre La Libertad Avanza y el PRO a nivel provincial y nacional, aunque manifestó que Pergamino necesita una renovación en la conducción municipal.

«Creemos que Pergamino merece un cambio de gobierno en 2027 y que el próximo intendente debería ser un representante de La Libertad Avanza», expresó.

Asimismo, indicó que una eventual gestión del espacio buscaría impulsar nuevas propuestas orientadas a fomentar la inversión privada, promover la radicación de empresas y generar más empleo para los vecinos.

Finalmente, Dib agradeció el espacio brindado por LT35 Radio Mon y ratificó su disposición para continuar dialogando sobre la actualidad legislativa y política de la ciudad.