En el marco de la visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a Pergamino, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, destacó las políticas implementadas para fortalecer la prevención del delito y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios.

Durante su discurso, Alonso anunció la incorporación de ocho patrulleros y diez motocicletas para reforzar la flota policial local. Los vehículos fueron adquiridos a través del Fondo de Seguridad Provincial distribuido entre los municipios bonaerenses para la compra de equipamiento destinado a las fuerzas de seguridad.

El ministro explicó que esos recursos permitieron la adquisición de más de 1.500 patrulleros en toda la provincia y sostuvo que la descentralización de los fondos les dio a los gobiernos locales la posibilidad de definir sus propias prioridades en materia de seguridad.

Uno de los aspectos que Alonso destacó especialmente fue la llegada de más de 90 efectivos policiales a Pergamino durante este año, muchos de ellos provenientes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, donde completaron etapas de formación y entrenamiento especializado.

“Hoy Pergamino cuenta con una dotación de efectivos muy profesional y muy entrenada que viene a fortalecer el patrullaje junto con estos patrulleros y estas motos”, afirmó el funcionario.

Asimismo, aseguró que los indicadores criminales han mostrado una reducción y expresó la voluntad de continuar profundizando el trabajo coordinado con el municipio para mejorar la seguridad en los barrios.

Durante su intervención, Alonso también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar fondos que, según indicó, estaban destinados al financiamiento de políticas de seguridad en la provincia. En ese sentido, señaló que la administración bonaerense continúa priorizando la inversión en equipamiento y recursos para las fuerzas policiales pese a las dificultades presupuestarias.

“El camino es trabajar juntos”, concluyó el ministro, al agradecer la colaboración entre la Provincia y el Municipio para abordar una de las principales preocupaciones de los vecinos.