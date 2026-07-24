El deporte vuelve a ser protagonista este fin de semana con una intensa agenda que tendrá como principales atractivos el compromiso de Douglas Haig por el Torneo Federal A y la quinta fecha del automovilismo zonal, ambos con una cobertura especial de LT35 Radio Mon AM 1540.

Douglas juega en el Miguel Morales y Radio Mon transmite en vivo

Por la 18ª fecha del Torneo Federal A, Douglas Haig será local el próximo domingo 26 de julio frente a 9 de Julio de Rafaela. El encuentro se disputará desde las 15:00 en el estadio Miguel Morales y contará con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile, de la Liga de Pascanas (Córdoba).

Como es habitual, LT35 Radio Mon AM 1540 llevará todas las emociones del encuentro con una transmisión especial desde las 14:00, con la cobertura del equipo deportivo, relatos, comentarios y toda la información desde el estadio para que los hinchas sigan cada detalle del Fogonero.

Resto de la fecha

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. El Linqueño

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia (Chivilcoy)

Sportivo Belgrano vs. Ben Hur de Rafaela

Independiente de Chivilcoy vs. Sportivo Las Parejas

Además, el lunes a las 15:00, en la sede del Consejo Federal, se realizará el sorteo de la Segunda Fase y de la Fase Reválida del certamen.

El fútbol local vuelve en agosto

La Liga de Fútbol de Pergamino retomará su actividad durante el mes de agosto:

Primera A: cuarta fecha el 2 de agosto .

cuarta fecha el . Divisiones Inferiores: regreso el 8 de agosto .

regreso el . Primera B: reinicio el 9 de agosto.

Básquet: comienzan los cuartos de final

La Asociación Pergaminense de Básquet programó los encuentros de ida de los cuartos de final:

Domingo 26 – 20:30: Sportivo Rojas vs. Juventud.

Sportivo Rojas vs. Juventud. Lunes – 21:15: Gimnasia vs. Ricardo Gutiérrez.

Gimnasia vs. Ricardo Gutiérrez. Lunes – 21:15: Comunicaciones vs. Sirio.

Comunicaciones vs. Sirio. Miércoles – 21:15: Argentino vs. Alianza.

El automovilismo zonal acelera en Colón

El rugir de los motores también tendrá su espacio este fin de semana. En el circuito Emilio Reybet de la ciudad de Colón se disputará la quinta fecha del Campeonato 2026 de las categorías zonales fiscalizadas por FEDENOR.

La competencia contará con la transmisión especial del equipo AUTODEPORTES de LT35 Radio Mon AM 1540, que acercará toda la previa, las series, finales, entrevistas y el análisis de una nueva jornada del automovilismo regional.

Con fútbol y automovilismo como grandes protagonistas, Radio Mon volverá a estar presente para acompañar a los oyentes con la mejor cobertura deportiva de la región.