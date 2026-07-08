Pergamino volverá a ser sede de una de las competencias más convocantes del automovilismo argentino. Del 17 al 19 de julio, la ciudad recibirá una nueva fecha del Campeonato Regional de Rally, un evento que combinará deporte, turismo y movimiento económico, con la participación de pilotos de distintos puntos del país y una importante convocatoria de público.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa de la que participaron el subsesecretario de Deportes del Municipio, Juan Manuel Batallanez; el director de Deportes, Matías Varela; y representantes de la organización del campeonato.

Batallanez destacó la importancia de que Pergamino continúe siendo una plaza de referencia para el deporte motor y remarcó que el rally no solo representa una competencia deportiva, sino también una oportunidad para mostrar el potencial del partido y sus localidades.

«Es una actividad que genera movimiento en todo el partido, permite dar a conocer nuestra geografía y nuestros caminos rurales, además de convocar a competidores y visitantes de toda la región», señaló.

El funcionario también valoró el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales para garantizar el desarrollo del evento, especialmente las vinculadas a Asuntos Rurales, Inspección General y Seguridad, responsables de preparar los caminos y coordinar el operativo para recibir a miles de espectadores.

Por su parte, Matías Varela recordó que esta será la decimoquinta edición del rally en Pergamino y destacó el compromiso de los pilotos locales y de todo el equipo organizador para que la competencia vuelva a realizarse.

«El acompañamiento de los competidores pergaminenses fue clave para que este evento pudiera concretarse nuevamente», expresó.

Además, invitó a toda la comunidad a participar de las distintas actividades previstas durante el fin de semana y confirmó que la rampa simbólica de largada tendrá una nueva ubicación.

«La rampa inaugural será el jueves 17 de julio en la esquina de Alsina y Moreno, frente al edificio de Bellas Artes. Queremos que toda la familia pueda disfrutar de este espectáculo deportivo», indicó.

Desde la organización del Campeonato Regional de Rally destacaron que la categoría atraviesa un gran presente y que se ha convertido en una de las más importantes del país.

«El rally es la única disciplina del automovilismo que todavía se desarrolla en caminos abiertos. Permite que las familias disfruten de una jornada al aire libre y genera un importante impacto económico y social en cada ciudad que visita», explicaron.

Los organizadores señalaron además que, pese a su denominación de campeonato regional, actualmente reúne la mayor cantidad de autos y algunos de los mejores binomios del automovilismo argentino.

Uno de los principales ejes del mensaje estuvo puesto en la seguridad. En ese sentido, solicitaron a los espectadores respetar las indicaciones del personal de organización y ubicarse únicamente en los sectores habilitados para el público.

Explicaron que el recorrido estará señalizado con tres tipos de cintas: la verde indicará zonas seguras para los espectadores; la roja señalará sectores de riesgo; mientras que la cinta de peligro marcará espacios completamente restringidos, donde estará prohibida la permanencia del público.

«Para que el rally siga siendo una verdadera fiesta debemos cuidarlo entre todos. La seguridad es responsabilidad de la organización, pero también de cada espectador», remarcaron.

Con una nueva edición en marcha, Pergamino volverá a vivir un fin de semana a pura velocidad, con una competencia que promete reunir a miles de aficionados y consolidar a la ciudad como una de las principales sedes del Campeonato Regional de Rally.

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