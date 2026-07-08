La Cooperadora del Hospital Interzonal General de Agudos «San José» de Pergamino presentó una nueva edición de su tradicional rifa solidaria, una propuesta que busca sumar el apoyo de toda la comunidad para continuar fortaleciendo una de las instituciones de salud pública más importantes de la región.

Cada número adquirido representa una colaboración directa para acompañar el crecimiento del Hospital San José, permitiendo continuar con mejoras en infraestructura, equipamiento y distintos proyectos que benefician diariamente a miles de vecinos de Pergamino y la zona.

El Hospital San José brinda atención pública, gratuita y de calidad, contando con profesionales de múltiples especialidades médicas, consultorios externos, guardia, servicios de diagnóstico, laboratorio para análisis clínicos, estudios por imágenes y una amplia variedad de prestaciones esenciales para la comunidad.

Quienes participen de la rifa, además de colaborar con una causa solidaria, accederán a sorteos semanales y mensuales a tres cifras, con importantes premios durante toda la campaña.

Grandes premios del sorteo final

Primer premio: $2.500.000

Segundo premio: $1.200.000

Tercer premio: $800.000

Cuarto premio: $500.000

Quinto premio: $300.000

Desde la Cooperadora destacaron que el acompañamiento de la comunidad es fundamental para seguir impulsando el desarrollo del Hospital San José y sostener una atención cada vez más completa para todos.

«Porque cuando el Hospital San José necesita crecer, nos necesita a todos. Es con vos, es por todos.»

Informes

Las personas interesadas en adquirir la rifa o recibir más información pueden comunicarse al 2477-534030 o acercarse a la Cooperadora de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.

También pueden seguir las novedades a través de Instagram en @coopesanjoseperga