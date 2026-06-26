Será este domingo desde las 14 horas con espectáculos musicales, danzas, feria, buffet y una destacada participación del joven payador Augusto Lencina, quien emocionó a toda la audiencia de LT35 Radio Mon.

La comunidad de Pergamino tendrá este domingo una nueva oportunidad para colaborar con una causa solidaria y, al mismo tiempo, disfrutar de una jornada cargada de música, tradición y actividades para toda la familia. La Escuela Agrotécnica realizará una Mateada Solidaria con el objetivo de recaudar fondos para que los estudiantes de sexto año puedan concretar su esperado viaje de egresados a Esquel.

Durante una entrevista en LT35 Radio Mon, Daniela Adamini, una de las organizadoras del evento, brindó detalles de la propuesta e invitó a toda la comunidad a participar.

«La mateada arranca el domingo a las 14 horas y queremos que la gente llegue puntual porque habrá un espectáculo tras otro, todos de excelente calidad», señaló.

Una grilla artística de primer nivel

El encuentro contará con una nutrida programación de artistas locales que subirán al escenario durante toda la tarde.

Entre ellos estarán:

Grupo Sendero.

Hijos de la Tierra.

Los Musiqueros.

Sunset.

Javier Íbalos.

La Colo González.

Walter Juárez.

Yanina Rocío Caballo (Amapola Funk).

Taller de Folclore y Arte de Rancagua.

Grupo de baile de la Escuela Agrotécnica.

El joven payador Augusto «El Aparcero» Lencina.

Además, habrá puestos de venta con productos elaborados por la escuela, emprendedores invitados, buffet con comidas y bebidas, juegos para chicos y grandes y numerosas propuestas para disfrutar en familia.

«Queremos que sea un domingo para pasear, comer rico, comprar productos y disfrutar de un espectáculo que deje huella en Pergamino», expresó Adamini.

El payador de 13 años que conmovió a toda la ciudad

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue la participación de Augusto Lencina, un estudiante de apenas 13 años que cursa tercer año en la Escuela Agrotécnica.

Con enorme sencillez, el joven contó que descubrió su pasión por la tradición gracias a su familia y al vínculo con el campo.

«Todo esto me encanta porque mi familia siempre estuvo relacionada con lo tradicionalista. Mis hermanos bailan folklore, mi papá trabajó con caballos y estudiar en esta escuela es algo muy lindo», relató.

Luego sorprendió a toda la audiencia con una invitación en forma de payada para convocar a la mateada y posteriormente interpretó unos versos dedicados a la Escuela Agrotécnica, resaltando los valores, la enseñanza y el sentido de pertenencia que le transmite la institución.

Sus palabras despertaron una inmediata reacción entre los oyentes de LT35 Radio Mon.

Los mensajes comenzaron a multiplicarse en el WhatsApp de la emisora con expresiones de emoción y orgullo.

«Soy egresada de la Agro Promoción 77 y me hizo llorar», escribió una oyente.

«Felicitaciones para ese chico y para sus padres», expresó otra.

También llegaron mensajes de exalumnos, vecinos y amantes del folklore que destacaron la humildad y el talento del joven payador.

El propio Augusto agradeció el afecto recibido.

«Todo lo que digo sale del corazón. Estoy aprendiendo este oficio y la escuela me está dando muchas oportunidades. Ojalá algún día pueda ser un gran payador», manifestó emocionado.

Una invitación abierta para toda la comunidad

La organización remarcó que el objetivo principal es acompañar a los estudiantes que buscan reunir fondos para su viaje de egresados, aunque también destacaron que será una excelente oportunidad para compartir una tarde diferente en uno de los establecimientos educativos más emblemáticos de Pergamino.

La cita será este domingo desde las 14 horas en la Escuela Agrotécnica, con entrada abierta a toda la comunidad y una propuesta pensada para disfrutar en familia mientras se colabora con una causa solidaria.

Entrevista Completa: