La Dirección de Empleo y Emprendedurismo de Pergamino continúa desarrollando programas y acciones destinadas a fortalecer el trabajo independiente, la capacitación y la generación de oportunidades laborales. Así lo destacó su director, Eugenio Pettinari, durante una entrevista brindada al móvil de LT35 Radio Mon Pergamino.

Uno de los principales ejes de trabajo sigue siendo el programa de microcréditos para emprendedores, una iniciativa lanzada el año pasado tras varios años de planificación. Actualmente, el programa se encuentra en la etapa final de evaluación de proyectos, donde los participantes presentan sus planes de negocio ante una comisión evaluadora.

“Es un proyecto que venimos trabajando desde hace muchos años y que pudimos concretar gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales y al acompañamiento permanente del intendente”, señaló Pettinari.

De cara al segundo semestre, el funcionario adelantó que el área trabaja en nuevas propuestas orientadas a la capacitación y formalización de emprendimientos, además de profundizar el vínculo con el sector privado. En este sentido, destacó las actividades realizadas junto al Parque Industrial, la Cámara de Comercio y otras instituciones de la ciudad.

Entre las iniciativas impulsadas durante el año mencionó eventos como la Noche de las Hamburgueserías, una propuesta destinada a acompañar y promover la actividad comercial local. Asimismo, anticipó que se encuentran organizando nuevas actividades para distintos sectores comerciales que serán anunciadas próximamente.

La agenda prevista para los próximos meses también contempla la realización de la Expo Educativa, la participación en la Exposición Rural y una actividad conjunta con los tres parques industriales de Pergamino, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural.

Herramientas para la búsqueda laboral

Pettinari recordó además que la Municipalidad dispone de un Portal de Empleo, donde los vecinos pueden registrar sus perfiles laborales y acceder a búsquedas impulsadas por empresas de la ciudad.

“Muchas empresas recurren a nuestra oficina para solicitar perfiles específicos según sus necesidades. Otras prefieren que difundamos sus búsquedas, aunque luego realicen la selección de manera privada”, explicó.

Finalmente, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el área y acompañando tanto a quienes buscan empleo como a quienes deciden emprender.

“Lo importante es seguir avanzando, seguir creciendo y nunca quedarse quietos”, concluyó.