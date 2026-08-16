En una nueva edición de “Café con Periodistas”, el segmento de La Mañana de los Sábados de LT35 Radio Mon, Carly Antúnez Clerc mantuvo una extensa y distendida conversación con Emmanuel Antúnez Clerc. El periodista pergaminense repasó sus primeros pasos en el oficio, su formación, su trayectoria en Radio Mon y La Opinión, su llegada a Agroactiva, las experiencias que marcaron su carrera y su posterior incursión en la actividad política.

El reloj marcaba las 10.14 cuando comenzó una nueva edición de “Café con Periodistas”, el espacio de La Mañana de los Sábados que conduce Carly Antúnez Clerc y que propone recuperar historias, experiencias y miradas de periodistas que forman parte de la vida comunicacional de Pergamino.

En esta oportunidad, el invitado fue Emmanuel Antúnez Clerc, periodista pergaminense de extensa trayectoria y, además, hermano del conductor. El vínculo familiar no impidió una conversación profunda en la que aparecieron recuerdos, anécdotas, nombres fundamentales del periodismo local y una mirada sobre las transformaciones que atravesó el oficio en las últimas décadas.

Una vocación que nació a los 12 años

La historia de Emmanuel con el periodismo comenzó mucho antes de ingresar a una redacción.

Desde chico tenía una marcada pasión por el deporte y llevaba cuadernos donde anotaba resultados, tablas y estadísticas. Pero fue a los 12 años cuando expresó por primera vez con claridad qué quería hacer de grande.

“Yo dije que iba a ser comentarista deportivo”, recordó durante la entrevista.

Su vocación comenzó a tomar forma durante la adolescencia, cuando participó durante dos o tres años de un taller de periodismo dictado por el recordado periodista y actor pergaminense Omar Re en Bellas Artes.

Allí aprendió los primeros secretos de la redacción, la elaboración de crónicas, las entrevistas y las diferentes maneras de abordar una noticia. Una formación temprana que luego sería fundamental para su carrera.

Radio Mon y la escuela del periodismo deportivo

En 1997 comenzaron sus primeros pasos en Radio Mon, colaborando en transmisiones de básquet y participando posteriormente de distintos espacios deportivos de la emisora.

En la charla aparecieron los nombres de algunos de quienes fueron sus primeros referentes: Lalo Bonacalza, Coqui Hannun, Pancho Bonet, Marcelo Spiatta y José Abel Griño, entre otros.

Emanuel recordó especialmente la posibilidad que le brindó la radio de estar cerca de los acontecimientos deportivos y aprender haciendo.

Básquet, vóley, fútbol, ciclismo, automovilismo y rugby fueron algunas de las disciplinas que cubrió durante aquellos años. También recordó haber trabajado en carreras en el Panorámico, la Doble Bragado y el tradicional Seven de Pingüinos.

Para él, aquella generación de periodistas que pasó por Radio Mon constituyó una verdadera escuela.

Formación en Buenos Aires y el regreso a Pergamino

Después de sus primeras experiencias en la ciudad, Emmanuel estudió en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, en Buenos Aires, entre 1999 y 2001.

La posibilidad de acceder a una media beca gestionada a través del Círculo de Periodistas Deportivos fue fundamental para poder afrontar una etapa que coincidió con años muy difíciles para la Argentina.

Durante su formación tuvo docentes que recuerda especialmente y profundizó sus conocimientos sobre distintos deportes, historia y técnicas periodísticas.

Sin embargo, Buenos Aires no terminó de convencerlo.

Tenía en Pergamino a su familia, sus amigos, sus vínculos y, sobre todo, un lugar donde continuar ejerciendo el periodismo. Por eso decidió regresar a la ciudad en 2002.

Su decisión fue también una elección de vida: desarrollar su carrera profesional en Pergamino.

El salto a La Opinión

En noviembre de 2004 recibió una de las grandes oportunidades de su trayectoria. Memo García lo convocó para incorporarse al staff del diario La Opinión.

Hasta ese momento, Emmanuel había estado fuertemente ligado al periodismo deportivo. La llegada al diario significó abrirse al periodismo general.

Comenzó cubriendo información diversa: cuestiones municipales, reclamos barriales, instituciones y distintas situaciones de la vida cotidiana de Pergamino y la región.

También recordó un trabajo realizado junto a Omar Lizzi, recorriendo semanalmente pueblos de la región para dialogar con vecinos y reflejar tanto las necesidades de las comunidades como los aspectos positivos de cada localidad.

Con el tiempo, su responsabilidad dentro del diario fue creciendo. Llegó a desempeñarse como una especie de segundo de Toto Baduy, jefe de redacción, y a hacerse cargo de áreas como salud y la Cooperativa Eléctrica.

La escuela de Hugo Pesteguía y José Picone

Durante la entrevista hubo un reconocimiento especial a quienes fueron referentes dentro de La Opinión.

Emmanuel recordó a Hugo Apesteguía y José Picone, dos figuras que, desde distintos lugares, dejaron una marca en su formación.

De Apesteguía recuperó una frase que sintetizaba una concepción del periodismo: “El diario no es mío, el diario es de Pergamino”.

La idea, según recordó, era trabajar siempre pensando en la ciudad y asumir la responsabilidad que implica publicar información.

También destacó la importancia de reconocer los errores. Cuando una nota contenía una equivocación, el diario publicaba la correspondiente fe de erratas y corregía públicamente el contenido.

Picone, por su parte, fue recordado como un periodista de carácter firme y profundo conocimiento del armado y del estilo de un diario. A pesar de tener diferencias ideológicas, Emmanuel destacó el respeto profesional que existía entre ambos.

Una de las grandes equivocaciones de su carrera

En una entrevista atravesada por recuerdos y anécdotas, Emmanuel también decidió contar uno de los errores que considera más importantes de toda su carrera.

Durante aproximadamente un año había seguido periodísticamente todo el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna CANDID-1, destinada a prevenir la fiebre hemorrágica argentina.

Finalmente, cuando se produjo la aprobación de la vacuna, realizó una nota con la doctora Delia Enría, entonces directora del INEVH.

El problema apareció en el título.

En lugar de referirse a la fiebre hemorrágica argentina, Emmanuel escribió que se había aprobado la vacuna contra el mal de Chagas.

El error llegó a la edición impresa y, según relató, generó un fuerte reclamo de la doctora Enría.

“Fue, creo yo, periodísticamente, el error más grande que cometí en toda la historia”, reconoció.

La anécdota sirvió también para hablar de una cuestión inseparable del periodismo: el error existe y forma parte del oficio, pero también la obligación de reconocerlo y corregirlo.

La transformación del diario

Emmanuel también fue protagonista de una etapa de cambios importantes en La Opinión: la renovación del diseño y el paso al color.

Recordó aquellos años como un momento intenso, que implicó capacitaciones, aprendizaje y una adaptación a nuevas herramientas y procesos tecnológicos.

Con el tiempo, esas transformaciones terminaron facilitando buena parte del trabajo y modificaron notablemente la estética del diario.

De la redacción a Agroactiva

Uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera llegó en 2007, cuando una circunstancia inesperada terminó abriendo una nueva puerta.

Agroactiva necesitaba reforzar su equipo de prensa para la muestra de ese año. Toto Baduy, que habitualmente participaba, no podía viajar por una situación familiar y recomendó a Emmanuel.

El periodista aceptó, aunque con una particularidad: prácticamente no conocía el mundo agropecuario.

“Yo no sabía lo que era una sembradora. No sabía lo que era una cosechadora, no tenía ni idea de agro”, contó entre risas.

Sin embargo, la experiencia en la muestra de Oncativo, Córdoba, resultó decisiva. Trabajó durante cuatro días junto a Alfonso Godoy, conoció la dinámica de la exposición y descubrió un nuevo ámbito profesional.

Pocos días después, Álvaro Kegay lo convocó para hacerse cargo de la jefatura de prensa de Agroactiva.

Y Emmanuel aceptó.

Construir una comunicación federal

El nuevo desafío implicó pasar del periodismo de crónica al periodismo institucional y empresarial.

La tarea ya no consistía solamente en contar lo que sucedía durante los días de la exposición, sino en generar contenidos durante todo el año, establecer vínculos con medios y construir una estrategia de comunicación capaz de llevar Agroactiva a distintos puntos del país.

Uno de los proyectos que recordó especialmente fue la gira previa a cada edición de la muestra.

Durante aproximadamente dos meses recorrían cientos de medios de comunicación de todo el país. Radios pequeñas, periódicos locales y medios de pueblos que muchas veces quedaban fuera del circuito de las grandes exposiciones.

La estrategia buscaba acercar Agroactiva al interior productivo argentino.

Incluso recordó haber visitado radios de localidades muy pequeñas, llevando invitaciones y entradas para que los productores pudieran asistir a la exposición.

El resultado fue, según su mirada, una de las claves para convertir a Agroactiva en una muestra con fuerte presencia federal y llegada a productores de las 24 provincias argentinas.

Una experiencia que trascendió el periodismo

Su trayectoria en Agroactiva se extendió durante muchos años y significó también una importante expansión profesional.

Emmanuel destacó la confianza que recibió de la familia Nardi y la posibilidad de asumir responsabilidades cada vez mayores.

Llegó incluso a representar a Agroactiva en Europa en dos oportunidades, participando de reuniones comerciales y encuentros institucionales en la República Checa.

Para Emmanuel, aquella experiencia significó mucho más que un trabajo: fue una etapa de crecimiento profesional y personal.

“Yo fui Agroactiva, yo soy Agroactiva”, resumió al recordar el vínculo que mantiene con la muestra, a la que continúa ligado profesionalmente pese a haberse alejado de la estructura en 2020.

De una muestra de maquinaria a un evento internacional

Durante la conversación también se repasó la transformación de Agroactiva.

Emmanuel recordó que originalmente la muestra tenía una identidad mucho más concentrada en la maquinaria agrícola y que con los años fue incorporando nuevos sectores y propuestas.

Hoy, explicó, la exposición tiene una enorme diversidad: producción, empresas, instituciones, gobiernos provinciales, entidades agropecuarias, aviación, espectáculos y actividades deportivas.

La magnitud de la muestra también cambió sustancialmente. La presencia de aeronaves, las demostraciones dinámicas y las distintas actividades hacen que, para recorrerla en profundidad, sean necesarios varios días.

La decisión de incursionar en política

Después de muchos años vinculados al periodismo y a la comunicación institucional, llegó otro cambio importante en su carrera.

Emmanuel decidió incorporarse de manera pública a la actividad política, una vocación que, según explicó, siempre había estado presente.

Durante años había militado políticamente, pero evitó hacerlo de manera pública debido a sus responsabilidades periodísticas y a su exposición como comunicador.

El cambio se produjo cuando fue convocado por Lisandro Bormioli, luego de que este asumiera como diputado nacional en 2020.

Emmanuel pasó a desempeñarse como jefe de despacho, jefe de asesores, secretario privado y responsable de prensa, en un contexto particularmente complejo: la pandemia de COVID-19.

Cuatro años en el Congreso

Su llegada a la Cámara de Diputados coincidió con un período marcado por las sesiones virtuales, las reuniones de comisión a distancia y las dificultades derivadas de la pandemia.

El equipo era reducido y el trabajo exigente.

Además de las tareas institucionales, Emmanuel tuvo una participación directa en la estrategia comunicacional y en las redes sociales de Bormioli.

Durante la entrevista destacó especialmente la importancia de diferenciar entre la crítica política y la agresión personal.

“Una cosa es decir ‘¿por qué gastó tanto en tal cosa y tal calle está rota?’. Esa es una crítica. Otra cosa es la agresión personal”, explicó.

Para él, las diferencias políticas forman parte de las reglas del juego democrático, pero las agresiones personales no deberían formar parte del debate público.

Las herramientas del periodismo aplicadas a la política

Lejos de considerar que sus años de periodismo quedaron atrás, Emmanuel explicó que muchas de las herramientas que adquirió en los medios fueron fundamentales para su posterior actividad política.

Entre ellas, destacó especialmente la escritura, los contactos y la estrategia comunicacional.

Saber cómo redactar para cada medio, elegir dónde comenzar una campaña de comunicación, establecer vínculos con periodistas y construir una estrategia frente a una determinada situación fueron conocimientos que había desarrollado durante años.

Su experiencia en Agroactiva también le permitió contar con una amplia red de contactos a nivel nacional.

“Los contactos me sirvieron mucho, los de Agroactiva sobre todo”, señaló.

Una mirada crítica sobre el periodismo actual

La conversación también tuvo un espacio para analizar el presente de la profesión.

Emmanuel y Carly coincidieron en que los medios tradicionales tenían estilos claramente diferenciados y reconocibles.

En ese sentido, Emmanuel planteó una reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la escritura periodística y la posibilidad de que los textos tiendan a parecerse cada vez más entre sí.

Recordó que La Opinión tenía un estilo propio, reconocible en sus títulos, su sintaxis y su manera de presentar las noticias.

Para él, conservar una identidad periodística continúa siendo uno de los desafíos centrales de la profesión.

Una trayectoria marcada por los cambios

La historia profesional de Emmanuel Antúnez Clerc aparece atravesada por una constante: el cambio.

De los cuadernos donde anotaba resultados deportivos a los micrófonos de Radio Mon. De allí a Buenos Aires y al Círculo de Periodistas Deportivos. Luego a la redacción de La Opinión, a la comunicación institucional de Agroactiva y finalmente a la actividad política.

“Siempre me gusta cambiar”, explicó al hablar de sus decisiones laborales.

En casi tres décadas de trayectoria, pasó por distintos ámbitos, pero mantuvo una misma herramienta como hilo conductor: la comunicación.

El reconocimiento de sus colegas

El cierre de “Café con Periodistas” estuvo acompañado por numerosos mensajes de colegas y amigos que destacaron tanto su trayectoria profesional como su calidad humana.

Entre quienes enviaron saludos estuvieron Luciano Zuccarelli, Picarelli, Fernando Antuña, Marcela López y Gustavo Pérez Ruiz, además de otros referentes del periodismo pergaminense.

También hubo un llamado de Marta Méndola, quien hizo llegar su saludo durante el programa.

Los mensajes funcionaron como una síntesis de lo que había atravesado la conversación: más allá de los medios, los cargos y los diferentes espacios profesionales, Emmanuel Antúnez Clerc construyó durante años vínculos con colegas y trabajadores de la comunicación de Pergamino y de distintos puntos del país.

Una historia del periodismo pergaminense

La entrevista de Emmanuel Antúnez Clerc en “Café con Periodistas” fue, en definitiva, mucho más que una charla sobre su propia carrera.

Fue también un recorrido por una parte de la historia reciente de los medios de Pergamino: los primeros pasos de jóvenes periodistas en Radio Mon, las transmisiones deportivas, las redacciones de los diarios, los cambios tecnológicos, el paso del blanco y negro al color, la transformación del periodismo gráfico, el crecimiento de la comunicación institucional y la llegada de las nuevas herramientas digitales.

Una historia que continúa, ahora desde otro lugar, pero con la misma pasión por comunicar que Emmanuel descubrió cuando tenía apenas 12 años y respondió, ante la pregunta sobre qué quería ser de grande, que quería ser comentarista deportivo.