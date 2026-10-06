La Comic Fest de Pergamino se prepara para celebrar su 11ª edición con una propuesta renovada que reunirá historietas, arte, cultura pop, cosplay, videojuegos y distintas actividades para todas las edades. El encuentro se realizará el 7 y 8 de noviembre, desde las 14 horas, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en Alsina y Moreno.

La edición de este año se presenta bajo la consigna “Fans Attack!” y volverá a reunir a seguidores de la cultura pop de Pergamino y de distintos puntos del país, con una programación que incluirá concurso de cosplay, artistas, stands comerciales, talleres, zona gaming, juegos retro, tatuajes y otras propuestas.

Durante el móvil de “La Mañana de la Radio”, el programa de Radio Mon conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombardi, Gabriel Di Falci dialogó con el subsecretario de Cultura de Pergamino, Diego Morello, y con Romeo Falcioni, integrante del equipo fundacional de la Comic Fest, quienes adelantaron detalles de la nueva edición.

UN EVENTO CON RECONOCIMIENTO NACIONAL

Morello destacó el crecimiento que tuvo la Comic Fest a lo largo de sus once ediciones y el movimiento que genera la llegada de visitantes a la ciudad.

“Es muy importante por su magnitud, y porque ya lleva más de una década de consolidación con reconocimiento nacional”, señaló el subsecretario de Cultura.

En ese sentido, remarcó que el evento trasciende las actividades que se desarrollan durante el fin de semana y genera también movimiento en distintos sectores de la ciudad.

“Nos visitan personas de todo el país que vienen, duermen, almuerzan, cenan y recorren nuestra ciudad, generando un movimiento muy lindo e interesante”, explicó.

Morello también puso el foco en el carácter familiar de la propuesta, que busca acercar el universo del cómic y la cultura pop a nuevas generaciones.

UNA EDICIÓN CON NUEVAS PROPUESTAS

Romeo Falcioni, integrante del equipo fundacional de la Comic Fest, adelantó que el objetivo para esta edición es continuar creciendo y sumar nuevas experiencias para el público.

Entre las principales novedades estarán los talleres de animación y de diseño de personajes, tanto en técnicas tradicionales como digitales.

También se desarrollará un taller de fanzine, pensado especialmente para que los chicos puedan crear su propia historieta y avanzar en la producción y autogestión de su propio cómic.

“Más allá de los stands comerciales y los artistas de renombre nacional, este año vamos a tener muchos talleres muy lindos”, explicó Falcioni durante el móvil de Radio Mon.

La propuesta incorporará además un sector gaming con juegos retro, un Photocall para que los asistentes puedan fotografiarse durante el evento y un espacio destinado a tatuajes.

ARTISTAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

La Comic Fest volverá a contar con artistas de reconocimiento nacional vinculados al mundo de la historieta, la ilustración y la cultura pop.

Desde la organización adelantaron que algunos de los nombres serán anunciados más cerca de la fecha a través de las redes sociales oficiales del evento.

Además de los talleres y las actividades, los asistentes podrán recorrer los distintos stands comerciales y conocer novedades relacionadas con el mundo del cómic y la cultura pop.

LA TRADICIONAL BATALLA DE DIBUJANTES

Uno de los momentos destacados de la programación será nuevamente la Batalla de Dibujantes, que tendrá lugar durante la primera jornada.

La actividad reúne a reconocidos dibujantes en una competencia artística que se convirtió en uno de los clásicos de la Comic Fest y que está pensada para disfrutar en familia.

EL COSPLAY, UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS

El domingo llegará otro de los momentos más esperados: el Concurso de Cosplay.

La actividad fue creciendo edición tras edición y se convirtió en uno de los principales atractivos del encuentro. En la última edición participaron casi un centenar de personas, con elaboradas caracterizaciones y trajes preparados especialmente para la competencia.

Falcioni destacó el crecimiento tanto del evento como del entusiasmo de quienes participan.

Desde aquellos primeros encuentros, cuando eran apenas cuatro o cinco los participantes, el concurso fue incrementando su convocatoria hasta convertirse en una de las propuestas más importantes de la Comic Fest.

7 Y 8 DE NOVIEMBRE EN BELLAS ARTES

La 11ª edición de la Comic Fest se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, a partir de las 14 horas, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, ubicada en Alsina y Moreno.

Con más de una década de trayectoria, la Comic Fest se consolidó como un punto de encuentro para los amantes de la historieta, el arte independiente, la cultura pop y el cosplay, convocando tanto a público local como a visitantes de distintas ciudades.

La cuenta regresiva ya está en marcha para una nueva edición de “Fans Attack!”, que promete volver a transformar Bellas Artes en un espacio dedicado al universo del cómic y la cultura pop.

Entrevista Completa: