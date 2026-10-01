Este sábado 3 de octubre, Manuel Ocampo será escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo”, una jornada que reunirá a unos 80 poetas, escritores, lectores y artistas de distintos puntos de la región y del país.

En una entrevista realizada por Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon Pergamino, Rosalía Bojanich, Marta Susana Siciliano y María Luisa Posincovich brindaron detalles sobre la organización y las actividades previstas para esta decimocuarta edición.

La XIV Fiesta Nacional de la Poesía se desarrollará de 10 a 18 horas en el Club Atlético 9 de Julio, ubicado en Boulevard San Miguel, entre Ocampo e Independencia, de Manuel Ocampo.

La actividad es organizada por el Taller Literario Florilegio y coordinada por Marta Susana Siciliano. El encuentro tiene como principal objetivo difundir la poesía y generar un espacio de encuentro para que los poetas puedan compartir sus obras con el público.

UN ENCUENTRO CON 80 POETAS

Durante la entrevista, las organizadoras señalaron que ya son alrededor de 80 los poetas inscriptos, provenientes de Pergamino, localidades de la zona y otros puntos del país.

La jornada contará con rondas de lectura, presentaciones literarias, brevedades poéticas, talleres y distintas propuestas artísticas.

La propuesta busca que los escritores puedan compartir sus poemas y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro entre quienes participan de la actividad y el público.

POESÍA, MÚSICA Y DANZAS

Entre las actividades previstas se encuentra una charla del reconocido poeta y escritor de San Nicolás Guillermo Lemmé, quien abordará la temática “La brevedad del poema”.

También tendrá un lugar destacado la presentación del libro “Los poemas de Denis”, del escritor y profesor Eduardo Cormick, de Buenos Aires.

La obra reúne treinta poemas inéditos escritos por el padre Denis Fitzpatrick, sacerdote nacido en Irlanda que desarrolló una importante labor pastoral en la región y estuvo a cargo de las iglesias de El Socorro, Mariano Benítez y Manuel Ocampo.

El libro permite conocer una faceta íntima del sacerdote a través de sus poemas. Se trata de una obra bilingüe, traducida por Miguel Ángel Montezanti y editada por Millón de teclas.

La jornada también contará con la participación del poeta, escritor e historiador Rafael Restaino, quien compartirá sus poemas.

En el plano artístico habrá danzas folklóricas a cargo de Cristian Díaz, director del Ballet Raíces de mi Pueblo, junto a Evangelina Ramos.

Además, Joaquín Medrán tendrá a su cargo un momento musical durante la tarde.

RECONOCIMIENTO A POETAS DE LA REGIÓN

Como parte de esta decimocuarta edición serán distinguidos dos poetas por su trayectoria y aporte a la poesía: Raquel Noemí González Llinona, de Pergamino, y Guillermo Lemmé, de San Nicolás.

También será reconocido el taller literario “Desde los afectos”, conducido por la profesora María del Pilar Martínez.

Las distinciones forman parte de una propuesta que busca poner en valor el trabajo de escritores, poetas y espacios culturales de la región.

UNA JORNADA ABIERTA A LA COMUNIDAD

La actividad comenzará a las 10 horas con las acreditaciones y la apertura, para continuar con las distintas rondas de lectura, propuestas poéticas y presentaciones artísticas.

A las 13 horas está previsto el almuerzo, que estará a cargo del bufetero del Club Atlético 9 de Julio. Cada asistente podrá consumir allí las opciones disponibles.

Las actividades se retomarán alrededor de las 14.30 o 15 horas con nuevas rondas de lectura, la participación de los poetas distinguidos y la presentación de distintas propuestas.

La organización destacó que quienes no estén inscriptos como participantes también pueden acercarse y asistir como público. La entrada es libre y gratuita.

UNA FIESTA CON IDENTIDAD OCAMPENSE

Durante la charla con Carly Antúnez Clerc, Rosalía Bojanich, Marta Susana Siciliano y María Luisa Posincovich también destacaron el acompañamiento de instituciones, comercios y vecinos que colaboran con la realización del encuentro.

La decimocuarta edición tendrá además un marcado componente local, con la participación de artistas, escritores y colaboradores vinculados con Manuel Ocampo.

La Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo” se presenta así como un espacio para compartir literatura, arte y cultura, pero también para fortalecer los vínculos entre escritores y comunidades de la región.

La poesía será el eje de una jornada que propone encontrarse alrededor de la palabra, tanto desde las experiencias personales como desde las distintas miradas sobre la realidad.

INVITACIÓN

Desde la organización invitan a toda la comunidad de Manuel Ocampo, Pergamino y localidades de la zona a participar de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Poesía.

La propuesta se llevará adelante este sábado 3 de octubre, de 10 a 18 horas, en el Club Atlético 9 de Julio, con entrada libre y gratuita.

DATOS DEL EVENTO

XIV Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo”

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Horario: de 10 a 18 horas

Lugar: Club Atlético 9 de Julio

Dirección: Boulevard San Miguel, entre Ocampo e Independencia, Manuel Ocampo

Organiza: Taller Literario Florilegio

Coordina: Marta Susana Siciliano

Entrada: libre y gratuita

Contacto: 2477-349329

Entrevista Completa: