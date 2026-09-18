La ciudad de Pergamino se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un gran espectáculo gratuito de Lucio “El Indio” Rojas. El evento se llevará a cabo el domingo 11 de octubre en el Parque Belgrano y contará con propuestas culturales, gastronómicas y actividades especiales durante todo el fin de semana largo.

El subsecretario de Cultura de Pergamino, Diego Morello, y Axel Toledo, integrante del área, dialogaron con Gabriel Di Falci, movilero de La Mañana de la Radio, y brindaron detalles de la celebración, que buscará reunir a vecinos de Pergamino, del Partido y de localidades cercanas.

Un gran festejo con Lucio “El Indio” Rojas

Durante la entrevista, Diego Morello invitó a la comunidad a participar del festejo por los 131 años de la declaración de Pergamino como ciudad, ocurrida el 23 de octubre de 1895.

“Queremos invitarlos a todos a participar de la celebración de los 131 años de la ciudad de Pergamino”, expresó el funcionario, quien destacó la elección de Lucio “El Indio” Rojas como figura principal del evento.

Morello explicó que la propuesta apunta a ofrecer un espectáculo de acceso libre y gratuito, que permita disfrutar de una presentación de gran convocatoria sin necesidad de trasladarse a las grandes capitales.

“Estos espectáculos, que son libres y gratuitos para todos los vecinos, siempre nos dejan con una sensación de disfrute para todos ellos”, señaló el subsecretario de Cultura.

El recital se realizará en el Parque Belgrano, un espacio elegido por su ubicación céntrica, sus condiciones de infraestructura y su capacidad para albergar a una gran cantidad de público. Según explicó Morello, en eventos anteriores se llegó a reunir a más de 20.000 personas.

La actividad comenzará aproximadamente entre las 15 y las 16 horas y se extenderá hasta las 22 o 23 horas.

Patio gastronómico y actividades durante el fin de semana largo

Axel Toledo confirmó que, al igual que en el espectáculo de Destino San Javier realizado en enero, la celebración contará con un patio gastronómico.

“Vamos a contar con un patio gastronómico. Estamos trabajando con los gastronómicos, con la convocatoria”, explicó el integrante de la Subsecretaría de Cultura.

Además, desde las áreas de Cultura y Turismo se trabaja en una agenda especial para aprovechar el fin de semana largo y generar propuestas que incentiven tanto la participación de los vecinos como la llegada de visitantes de otras localidades.

Entre las actividades que se encuentran en preparación se destacan una peña folclórica, paseos turísticos y propuestas especiales en Mariano Benítez.

Los funcionarios adelantaron que algunos detalles de la programación se anunciarán durante los próximos días, una vez que finalice la coordinación de las distintas actividades.

Turismo de cercanía y propuestas culturales

Diego Morello remarcó la intención de promover el turismo de cercanía y convocar a visitantes de ciudades vecinas para que conozcan y disfruten de los espacios culturales y turísticos de Pergamino.

En ese sentido, invitó a consultar la agenda de actividades disponible en el sitio oficial de Turismo: pergamino.tur.ar/agenda.

También confirmó que los museos de la ciudad permanecen abiertos los sábados, domingos y feriados. En particular, adelantó que el lunes 12 de octubre se desarrollará una actividad especial en el Museo de Mariano Benítez, cuya programación se encontraba en proceso de definición.

El objetivo es ofrecer alternativas durante los distintos días del fin de semana largo, con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.

Un trabajo conjunto para organizar la celebración

Durante la entrevista, Morello destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales para garantizar el desarrollo de un evento de estas características.

En ese marco, mencionó la participación de los equipos de prensa, Seguridad, Salud y Servicios Públicos, entre otras dependencias, que intervienen en la planificación de los accesos, los planos del predio, los puntos de evacuación y la organización general.

Finalmente, el subsecretario de Cultura remarcó el entusiasmo que genera la preparación de una celebración de esta magnitud y reiteró la invitación a los vecinos de Pergamino y de la región a disfrutar de una jornada especial en el Parque Belgrano.

Entrevista Completa: