Lidia Piatti, presidenta del Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino, convocó a empresarios, comerciantes y emprendedores de la ciudad a un encuentro con Gustavo Micatrotta, director general de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. La institución presentó herramientas para acceder a nuevos mercados, generar contactos comerciales, incorporar tecnología y participar de misiones empresariales internacionales.

El Centro Económico Ítalo-Argentino de Pergamino (CEIA) continúa fortaleciendo sus vínculos con Italia y generando espacios destinados a acercar nuevas oportunidades al sector productivo local.

En ese marco, empresarios, comerciantes y emprendedores de la ciudad participaron de un encuentro con Gustavo Micatrotta, director general de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, quien presentó las distintas herramientas que ofrece la institución para acompañar a las empresas en sus procesos de internacionalización.

La actividad fue convocada por Lidia Piatti, presidenta del CEIA Pergamino, y permitió conocer de primera mano las posibilidades existentes para establecer contactos comerciales, acceder a nuevos mercados, incorporar tecnología y participar de misiones empresariales internacionales.

Una puerta de entrada a nuevos mercados

Durante el encuentro, Micatrotta explicó el funcionamiento de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el rol que cumple dentro de la red de instituciones italianas vinculadas al comercio internacional.

La Cámara forma parte de Assocamerestero, la Asociación de las Cámaras de Comercio Italianas en el Exterior, que reúne cámaras de comercio italianas presentes en distintos países del mundo.

Su objetivo es potenciar el intercambio comercial entre Argentina e Italia y brindar asistencia a las empresas que buscan avanzar en procesos de internacionalización.

En ese sentido, la institución trabaja en la generación de contactos comerciales, organización de misiones empresariales, participación en ferias internacionales, rondas de negocios y distintas actividades de formación e información.

La Cámara funciona así como un puente entre empresas argentinas e italianas, facilitando el contacto entre potenciales socios comerciales y ayudando a identificar oportunidades de negocios.

Empresas de cualquier tamaño y rubro

Uno de los puntos destacados durante la presentación fue que las herramientas de la Cámara están disponibles para empresas de cualquier tamaño y actividad.

No es necesario ser una gran compañía ni contar con origen o capitales italianos.

Micatrotta explicó que pueden acercarse desde pequeños productores y emprendimientos familiares hasta empresas industriales, metalúrgicas, fabricantes de maquinaria agrícola, comercios y firmas vinculadas a diferentes sectores.

El objetivo es conocer las necesidades de cada empresa y buscar posibles contrapartes en Italia.

De esta manera, una empresa de Pergamino puede recurrir a la Cámara tanto para intentar ingresar al mercado italiano como para encontrar proveedores, representantes, distribuidores o socios comerciales.

Misiones comerciales y experiencias internacionales

Las misiones comerciales constituyen una de las principales herramientas de la Cámara.

Durante el encuentro se presentaron distintas propuestas que actualmente se encuentran en desarrollo y que están orientadas a sectores específicos.

Una de ellas es “El Arte Blanco”, iniciativa vinculada al sector de la panificación, con especial atención en maquinaria, tecnología y procesos productivos.

También se trabaja en una misión relacionada con el cooperativismo, que contempla un viaje a Italia para conocer experiencias, incorporar conocimientos y participar de instancias de formación.

Otra propuesta está dirigida a intendentes y presidentes comunales y busca acercar experiencias vinculadas con la gestión de municipios y comunas italianas.

La agenda también contempla posibilidades de vinculación con universidades de Italia y diferentes iniciativas que pueden surgir a partir de las necesidades concretas de empresas e instituciones.

Interés de empresas italianas por el mercado argentino

Durante la presentación también se abordó el interés que existe por parte de empresas italianas en el mercado argentino.

Micatrotta señaló que desde la Cámara reciben consultas de compañías italianas que buscan representantes y distribuidores en el país.

Las oportunidades abarcan diferentes productos, maquinarias y tecnologías, generando alternativas tanto para empresas interesadas en incorporar nuevos productos como para aquellas que puedan convertirse en representantes comerciales de firmas italianas.

También mencionó la existencia de parques industriales que cuentan con espacios para una eventual radicación de empresas provenientes de Italia.

Cada iniciativa requiere posteriormente avanzar en contactos y negociaciones específicas, pero la Cámara permite generar el primer vínculo y explorar las posibilidades existentes.

Pergamino, dentro de una red internacional

La presencia de Micatrotta en la ciudad permitió acercar esta red internacional al entramado empresarial e institucional de Pergamino.

La convocatoria realizada desde el CEIA permitió que empresarios, comerciantes y emprendedores pudieran conocer las herramientas disponibles, plantear inquietudes y comenzar a identificar posibles líneas de trabajo.

La propuesta no se limita únicamente al comercio.

También se busca fortalecer los vínculos institucionales, tecnológicos y educativos entre Pergamino e Italia.

En este último aspecto, se planteó la posibilidad de generar vínculos con universidades italianas y ampliar las alternativas de formación, capacitación e intercambio para jóvenes y profesionales de la ciudad.

Un vínculo que busca transformarse en oportunidades concretas

El encuentro promovido por el CEIA Pergamino representa un nuevo paso en la construcción de vínculos entre la ciudad e Italia.

La posibilidad de acceder a una red internacional de cámaras de comercio abre diferentes caminos para las empresas locales: nuevos mercados, contactos comerciales, incorporación de tecnología, representación de firmas italianas, participación en misiones empresariales y acuerdos de cooperación.

Para el CEIA, el desafío consiste en que estos primeros contactos puedan transformarse en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo del sector productivo de Pergamino y la región.

La presentación de Gustavo Micatrotta permitió conocer de primera mano las herramientas de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario y puso a disposición de empresarios, comerciantes y emprendedores locales una estructura internacional orientada a facilitar nuevas oportunidades de negocios.

De esta manera, el CEIA Pergamino continúa trabajando para fortalecer el vínculo con Italia y generar espacios de encuentro que permitan ampliar las posibilidades comerciales, productivas, tecnológicas y educativas de la ciudad.