La Municipalidad implementó la renovación automática de oficio del beneficio. La directora de Rentas, Brenda Pistolesi, explicó los detalles en La Mañana de la Radio, durante una entrevista realizada desde el móvil de Radio Mon Pergamino AM 1540.

La Municipalidad de Pergamino implementó un nuevo sistema para la renovación de la exención de tasas municipales destinada a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

A partir de esta nueva modalidad, quienes ya cuentan con el beneficio no deberán realizar ningún trámite anual para mantenerlo. La medida apunta a simplificar el acceso y evitar que los beneficiarios tengan que concurrir todos los años a las oficinas municipales, realizar largas filas o presentar nuevamente documentación.

La directora de Rentas, Brenda Pistolesi, explicó los alcances de la medida durante una entrevista con La Mañana de la Radio, desde el móvil de Radio Mon Pergamino.

“Históricamente, el trámite de exención de tasas municipales se hacía de manera presencial y anual, lo que implicaba largas filas, demoras, horas de espera y presentar documentación para acreditar el derecho. A partir de ahora, eso se terminó”, señaló Pistolesi.

Renovación automática año tras año

Según explicó la funcionaria, la implementación fue posible a partir de convenios de intercambio de información con otros organismos públicos. Esta articulación permite que el Municipio pueda realizar la renovación de oficio de los beneficios.

De esta manera, quienes ya cuentan con la exención deberán realizar el trámite una única vez. Una vez otorgado el beneficio, la renovación se realizará automáticamente año tras año, siempre que se mantengan las condiciones correspondientes.

“Este cambio nos enorgullece porque es darles una solución a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, destacó Pistolesi.

La nueva modalidad busca reducir la burocracia y facilitar la relación de los vecinos con el Municipio, especialmente en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad que hasta ahora debían realizar el trámite de manera periódica.

¿Cómo solicitar el beneficio por primera vez?

Las personas que todavía no cuentan con la exención y cumplen con los requisitos establecidos pueden iniciar el trámite de dos maneras.

De forma presencial, deben acercarse a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en Dorrego 654, donde recibirán asesoramiento y podrán realizar las consultas correspondientes.

También existe la posibilidad de iniciar el trámite de manera online, a través de la página web de la Municipalidad de Pergamino, utilizando una computadora o un teléfono celular y sin necesidad de concurrir personalmente.

Una vez realizado el trámite inicial y otorgado el beneficio, no será necesario volver a gestionarlo cada año, ya que la renovación se realizará de manera automática.

También se puede adherir a la boleta digital

Durante la entrevista, Pistolesi también explicó que los contribuyentes pueden optar por recibir las tasas municipales de manera virtual mediante la adhesión a la boleta digital.

Desde el Municipio señalaron que los interesados pueden realizar consultas y recibir asesoramiento sobre esta modalidad a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Los requisitos para acceder a la exención de tasas municipales se encuentran disponibles en la página web oficial de la Municipalidad de Pergamino.

Desde el Municipio destacaron que el nuevo sistema representa un avance en la simplificación de trámites y permite utilizar el intercambio de información entre organismos públicos para evitar gestiones repetitivas por parte de los beneficiarios.