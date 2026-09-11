La Expo Rural de Pergamino 2026 también es un espacio para conocer y descubrir nuevos emprendimientos locales. Entre las propuestas que estarán presentes durante los cuatro días de la muestra se encuentra Cute Things, un proyecto joven dedicado a la creación y venta de accesorios, souvenirs y productos personalizados.

Detrás de este emprendimiento está Micaela, una joven de 19 años que actualmente estudia Analista de Sistemas en la UNNOBA y que encontró en su gusto por los accesorios y la creatividad el impulso para comenzar su propio proyecto.

“El emprendimiento surgió el año pasado, simplemente de mis ganas de poder hacer más accesorios, entonces la idea de un emprendimiento fue muy llamativa”, cuenta Micaela al explicar cómo nació Cute Things.

Accesorios para todos los gustos

Cute Things se dedica principalmente a la venta de llaveros, con diferentes alternativas y materiales, entre ellos accesorios de acrílico y productos realizados mediante impresión 3D.

La propuesta se completa con pines, artículos de papelería y distintos productos personalizados, pensados especialmente para quienes buscan algo diferente y hecho a medida.

Además, el emprendimiento realiza souvenirs para cumpleaños, ampliando su propuesta hacia celebraciones y eventos donde los detalles personalizados se convierten en protagonistas.

Uno de los objetivos de Cute Things durante su participación en la Rural será darse a conocer especialmente entre el público joven, un segmento al que apunta buena parte de su propuesta.

La posibilidad de realizar pedidos personalizados es, justamente, uno de los aspectos que buscan destacar: productos pensados según los gustos y las ideas de cada cliente.

Cuatro días presentes en la Rural

Durante la 87ª Exposición Rural de Pergamino, Cute Things estará presente durante los cuatro días de la muestra, del 10 al 13 de septiembre.

Quienes recorran el predio podrán encontrar el emprendimiento en la tercera fila del corralón, segundo stand, donde podrán conocer sus productos, acercarse a la propuesta y descubrir las distintas opciones disponibles.

La participación en la Rural representa para Micaela una oportunidad para mostrar el trabajo que viene desarrollando desde el nacimiento del emprendimiento y, especialmente, para llegar a nuevos públicos.

Un emprendimiento que crece desde una idea

La historia de Cute Things refleja también una de las características que atraviesan a muchos de los emprendimientos jóvenes: una idea que comienza como un interés personal y que, con creatividad y dedicación, se transforma en un proyecto.

En el caso de Micaela, las ganas de crear y sumar nuevos accesorios fueron el punto de partida. Hoy, Cute Things busca seguir creciendo, llegar a más personas y consolidarse como una alternativa para quienes buscan accesorios originales, souvenirs y productos personalizados.

Con apenas un año de recorrido, el emprendimiento se suma así a la Expo Rural de Pergamino 2026, compartiendo espacio con empresas, comercios, productores y emprendedores de la ciudad y la región.

📍 Dónde encontrar a Cute Things

🚜 Expo Rural de Pergamino 2026

📅 Del 10 al 13 de septiembre

📍 Tercera fila del corralón – segundo stand

👩‍💻 Micaela – Cute Things

📱 WhatsApp: 2477 62-0263

📲 Instagram: @Cute_accesories01

Cute Things, un emprendimiento joven que apuesta a la creatividad, la personalización y los pequeños detalles para hacer de cada accesorio algo especial.