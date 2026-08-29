Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado, una fecha que recuerda el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, una de las figuras fundamentales en la construcción jurídica e institucional de nuestro país.

La jornada representa una oportunidad para reconocer a quienes ejercen la abogacía con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio, trabajando cotidianamente en la defensa de los derechos y en la búsqueda de una sociedad más justa.

Desde Radio Mon Pergamino AM 1540, acompañamos esta fecha especial y hacemos llegar nuestro saludo a todos los abogados y abogadas de Pergamino y la región.

En esta ocasión, distintos profesionales, estudios jurídicos e instituciones eligieron acompañar a Radio Mon y hacer llegar sus propios mensajes de saludo a colegas y a toda la comunidad.

Los saludos que acompañan esta fecha

Juan Manuel Rico Zini, abogado, expresó su reconocimiento a todos los colegas que ejercen la profesión con responsabilidad y compromiso, destacando especialmente la dedicación de quienes trabajan cada día en defensa de los derechos y la justicia.

Francisco Martín Illia, abogado, especializado en derecho previsional, laboral, sucesiones y familia, también hizo llegar su saludo a los profesionales del Derecho y destacó el valor de ejercer la profesión con compromiso y responsabilidad.

Giuliana Rueda, abogada y concejal, compartió un mensaje dirigido a sus colegas: “Sigamos trabajando con vocación, defendiendo derechos y contribuyendo a una sociedad más justa”.

También se sumó a este reconocimiento la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, que saludó a todos los abogados y abogadas y destacó su aporte a la justicia, la defensa de los derechos y el desarrollo de la comunidad.

Por su parte, Estudio Jurídico Cane, Dr. Mariano Cane, hizo llegar un cálido saludo a sus colegas y puso en valor la responsabilidad que implica defender diariamente la justicia, el Estado de derecho y los valores de la profesión.

Una profesión vinculada a la defensa de los derechos

El Día del Abogado permite poner en valor una actividad profesional que atraviesa múltiples aspectos de la vida social: desde cuestiones laborales y previsionales hasta sucesiones, familia, contratos, empresas y defensa de derechos.

En Pergamino, son numerosos los profesionales que desarrollan su actividad acompañando y asesorando a vecinos, familias, trabajadores, comerciantes e instituciones.

Desde Radio Mon agradecemos a quienes eligieron nuestra emisora para compartir sus saludos en esta fecha y hacemos extensivo nuestro reconocimiento a todos los abogados y abogadas.

¡Feliz Día del Abogado!