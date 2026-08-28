El Móvil de La Mañana de la Radio, de Radio Mon Pergamino AM 1540, estuvo presente en el XIII Congreso Nacional de Maíz, desarrollado en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), donde se vivieron jornadas de intercambio, capacitación y debate en torno a uno de los cultivos más importantes de la producción agropecuaria argentina.

El encuentro reunió a investigadores, productores, estudiantes, empresas, universidades, organismos públicos y representantes de diferentes instituciones vinculadas al sector. A lo largo de las distintas exposiciones se destacó la importancia de generar espacios de encuentro presencial para compartir experiencias, conocimientos y nuevas herramientas para el futuro de la producción.

Entre las voces recogidas durante la cobertura estuvo Rosana Nardi, quien destacó el orgullo de formar parte de un congreso realizado en Pergamino y puso en valor la articulación entre las diferentes instituciones y el sector privado. También remarcó la importancia de generar espacios destinados al intercambio de conocimientos, la capacitación y el encuentro entre los distintos actores vinculados a la actividad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Pergamino, Karim Dib, subrayó la relevancia de este tipo de encuentros y el acompañamiento de la ciudad a quienes generan inversión, investigación y conocimiento. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado y de continuar posicionando a Pergamino como una ciudad abierta al desarrollo, la innovación y la llegada de nuevas oportunidades.

Otro de los momentos destacados de la jornada tuvo como protagonista a Maddonni, quien hizo hincapié en el valor de la continuidad del Congreso Nacional de Maíz y en el trabajo que existe detrás de cada una de sus ediciones. En su exposición resaltó especialmente la importancia de la presencialidad y de la articulación entre empresas, universidades, investigadores y organismos públicos.

Además, puso el foco en la formación de recursos humanos, la generación de conocimiento y la necesidad de que la investigación pueda transformarse en herramientas concretas y aplicables para productores y distintos actores de la cadena. También dejó un mensaje para las nuevas generaciones, destacando la importancia de formar profesionales capaces de continuar y mejorar el camino iniciado por quienes los precedieron.

En representación del INTA, Horacio Acciaresi destacó el vínculo histórico de la institución con el Congreso Nacional de Maíz y la importancia de la investigación, la innovación tecnológica y el trabajo conjunto con universidades y el sector privado. Durante su intervención, puso en valor el compromiso de los profesionales e investigadores para continuar generando conocimiento y nuevas tecnologías para el desarrollo del sector.

Finalmente, Carla Seain, de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, resaltó la importancia de sostener este tipo de encuentros como espacios de debate e intercambio directo entre investigadores, productores, docentes y estudiantes. También destacó la potencialidad del maíz y el crecimiento que ha tenido la producción, subrayando el papel fundamental de la investigación, la innovación y el trabajo articulado entre organismos, universidades y productores.

Durante su exposición también hizo referencia a la importancia de continuar trabajando en nuevas tecnologías, ensayos a campo, sustentabilidad y buenas prácticas agrícolas, destacando el compromiso de los productores y el acompañamiento de las instituciones para mejorar la producción y la productividad.

El XIII Congreso Nacional de Maíz volvió así a poner a Pergamino en el centro de la escena agropecuaria, científica y tecnológica, consolidando un espacio donde el conocimiento, la investigación y la producción se encuentran para pensar los desafíos presentes y futuros de uno de los cultivos estratégicos de la Argentina.

Radio Mon estuvo allí, acompañando y reflejando las distintas voces de una jornada que reunió a protagonistas de la ciencia, la producción, la educación y el sector público.