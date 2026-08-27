En el marco de la Cartelera Cultural que presenta la Cámara de Comercio de Pergamino, Pamela Lombari dialogó en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, con María Auil, directora de la Orquesta Infanto-Juvenil Municipal del Barrio Kennedy, quien anticipó una nueva edición del tradicional Encuentro de Agrupaciones Instrumentales.

La propuesta celebra este año su 12° edición y se desarrollará durante dos fines de semana en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, ubicado en calle Alsina, con la participación de agrupaciones musicales de Pergamino y de otras localidades.

“12 ediciones llevamos. Hubo algunas pausas en el medio por cuestiones que todos sabemos, pero acá encaramos la número 12 con todas las ganas de siempre”, contó Auil durante la entrevista.

La programación comenzará este sábado 29 de agosto a las 20.30 y continuará el domingo 30 a las 19.30. Las actividades se retomarán el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con diferentes propuestas y protagonistas en cada jornada.

Una programación diversa

Durante el sábado 29 se presentará la Orquesta de la Dirección de la Tercera Edad “Retocando la Vida”, dirigida por Cecilia Manzón y Roberto Lanzillota. También llegará por primera vez una orquesta municipal de San Andrés de Giles, dirigida por David Morey, que presentará el programa “Entre Soles y Bemoles”.

La Orquesta Infanto-Juvenil del Barrio Kennedy también será protagonista de la jornada.

El domingo 30 participará Vibra Suzuki, con sus propuestas de violoncelos Suzuki y talleres de primera infancia, estimulación musical y neuromúsica. También se presentará el ensamble de música folklórica del Conservatorio “Los San Pedro”, dirigido por Cristian Capurelli, y volverán a participar las Tamboreras Mujeres que Suenan y Tamboreros de Arrecifes, bajo la dirección de Cristian Rodríguez.

El segundo fin de semana tendrá una programación diferente. El sábado 5 de septiembre, desde las 20.30, se presentará por primera vez el Ensamble de Música Latinoamericana del Conservatorio Juan Carlos Paz, dirigido por Víctor Rotela. También estarán el Ensamble de Tango de Guitarras Los Taitas y la Orquesta Típica desbande, ambas agrupaciones dirigidas por Carlos de la Iglesia.

El cierre será el domingo 6 de septiembre a las 19.30, con la presentación del Ensamble Clave de Dos Bandas, dirigido por Aldana López, y la Banda Municipal de Pergamino, bajo la dirección de Ignacio Katz.

Entrada a colaboración

Auil explicó que la entrada será a colaboración y que no tendrá un valor fijo.

“Va a haber una alcancía para poner lo que cada uno quiera y pueda”, señaló. Además, quienes quieran colaborar y no puedan asistir tendrán la posibilidad de realizar una transferencia a través del alias Orquesta Pergamino, a nombre de Mía.

La directora remarcó que todo lo recaudado será destinado a la Orquesta Infanto-Juvenil del Barrio Kennedy. Los fondos permiten afrontar la compra de instrumentos, insumos y reparaciones, teniendo en cuenta el elevado costo de mantenimiento de los instrumentos musicales.

Música, inclusión y una historia que continúa

Durante la entrevista, Pamela Lombari también destacó el recorrido de la Orquesta del Barrio Kennedy y el impacto social que ha tenido desde sus comienzos.

Auil contó que actualmente se vive un fenómeno muy especial: algunos de los primeros integrantes de la orquesta hoy son docentes y, además, los hijos de aquellos chicos que formaron parte de la agrupación entre 2008 y 2010 comenzaron a integrarse al proyecto.

“Que ellos sigan eligiendo la orquesta como espacio para sus hijos es un montón. Nos llena de orgullo”, expresó.

La directora también puso en valor el rol de la música como herramienta de inclusión y como una posibilidad concreta para que niños y jóvenes puedan acercarse a instrumentos y experiencias que quizás de otro modo no tendrían a su alcance.

“Si la orquesta no hubiera estado ahí, quizás hay muchos chicos que no hubieran conocido la posibilidad de tocar un violín, una flauta o de participar activamente de lo que significa ser parte de una orquesta”, sostuvo.

De esta manera, la propuesta se suma a la Cartelera Cultural de la Cámara de Comercio de Pergamino como una de las alternativas destacadas para disfrutar de la música y de una experiencia que combina cultura, formación, inclusión y participación comunitaria.

XII Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

📍 Teatro Municipal Unión Ferroviaria – Alsina

📅 29 y 30 de agosto / 5 y 6 de septiembre

🎟️ Entrada a colaboración

📻 Entrevista realizada por Pamela Lombari en La Mañana de la Radio – LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: