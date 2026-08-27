Cada 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión, una fecha que recuerda un acontecimiento histórico para la comunicación y para la cultura del país: la primera transmisión radiofónica completa realizada en 1920.

Aquel 27 de agosto, un grupo de pioneros conocidos como “Los Locos de la Azotea”, encabezados por Enrique Susini junto a César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, llevó adelante desde Buenos Aires la transmisión de la ópera Parsifal, de Richard Wagner. Ese hecho marcó el comienzo de una historia que transformaría para siempre la manera de informarnos, entretenernos y acompañarnos.

Desde entonces, la radio se convirtió en una compañía cotidiana para millones de argentinos. Atravesó generaciones, acompañó momentos históricos, acercó voces, llevó información a cada rincón y se adaptó a los cambios tecnológicos sin perder su esencia: la posibilidad de conectar personas a través de la palabra.

Un saludo desde Radio Mon

En este Día de la Radiodifusión Argentina, desde Radio Mon Pergamino AM 1540 queremos saludar especialmente a todas las personas que hacen radio todos los días: locutores, periodistas, operadores, productores, movileros, técnicos, administrativos, comerciales y a todos aquellos que, detrás de cada micrófono, computadora o consola, hacen posible que una emisora salga al aire.

También queremos reconocer a quienes hicieron y hacen historia en la radio de Pergamino y de toda la región, construyendo un vínculo cercano con los oyentes y convirtiendo a la radio en parte de la vida cotidiana.

Y, por supuesto, nuestro agradecimiento es para quienes están del otro lado: los oyentes, que eligen escucharnos, que participan, opinan, llaman, envían mensajes y nos acompañan cada día.

Porque la radio no es solamente un medio de comunicación. Es compañía, información, entretenimiento, emoción y, sobre todo, un encuentro entre voces y personas.

¡Feliz Día de la Radiodifusión Argentina a todos los que hacen radio y a todos los que la escuchan!

Desde Radio Mon, seguimos celebrando aquella primera transmisión de 1920 y renovando, cada día, el compromiso de estar cerca de nuestra audiencia.