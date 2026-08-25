En su editorial de “La Mañana de los Sábados”, Carly Antúnez Clerc analizó la disminución de los nacimientos y cuestionó las explicaciones que reducen el fenómeno a una única razón. El conductor planteó que detrás de la decisión de tener menos hijos existen múltiples factores económicos, sociales, laborales y culturales.

En la apertura de su habitual editorial de los sábados por Radio Mon Pergamino AM 1540, Carly Antúnez Clerc puso el foco en uno de los fenómenos demográficos que genera preocupación en distintos países del mundo: la sostenida caída de la natalidad.

El periodista señaló que se trata de una problemática que trasciende a la Argentina y que también afecta a países de Europa, Asia y otras regiones. En ese sentido, cuestionó las interpretaciones que buscan explicar la disminución de los nacimientos a partir de un único factor.

El análisis surgió a partir de recientes declaraciones del presidente de la Nación, quien vinculó la baja de la natalidad con el movimiento identificado con el denominado “pañuelo verde”. Para Antúnez Clerc, si bien la caída de los nacimientos es una realidad, atribuirla exclusivamente a esa cuestión implica simplificar un fenómeno mucho más amplio.

“La tasa de natalidad viene cayendo desde mucho antes que se legalizara la famosa interrupción voluntaria del embarazo”, sostuvo durante el editorial.

Un fenómeno que atraviesa al mundo

Antúnez Clerc recordó que la disminución de la natalidad no es un fenómeno exclusivamente argentino. Mencionó los casos de China, Francia, Italia y Alemania, entre otros países, donde el envejecimiento de la población y la menor cantidad de nacimientos se han convertido en cuestiones de preocupación para los gobiernos.

El caso chino aparece como un ejemplo particularmente significativo. Durante años, China aplicó restricciones al número de hijos por familia ante el temor a la sobrepoblación. Sin embargo, el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población modificaron ese escenario y llevaron al Estado chino a promover nuevamente la maternidad y la paternidad.

Para el conductor, esta transformación demuestra que las políticas demográficas y las decisiones familiares responden a contextos económicos y sociales que pueden cambiar con el tiempo.

El rol de las mujeres y la transformación social

Uno de los factores destacados durante el editorial fue la profunda transformación que experimentó el rol de la mujer en las últimas décadas.

Antúnez Clerc remarcó que el ingreso masivo de las mujeres al mundo profesional y laboral produjo importantes cambios en la organización de las familias. La posibilidad de desarrollar una carrera, alcanzar estabilidad económica y consolidar una trayectoria laboral hizo que, en muchos casos, la maternidad comenzara a postergarse.

Según el análisis, esa postergación puede terminar derivando en familias con uno o dos hijos, en lugar de las familias numerosas que eran más habituales en generaciones anteriores.

Pero el conductor también puso el foco en otro aspecto: las condiciones materiales necesarias para criar a un hijo en la actualidad.

Vivienda, empleo e incertidumbre económica

El acceso a una vivienda propia, la estabilidad laboral y el costo de vida aparecen, de acuerdo con el editorial, entre los principales elementos que influyen en las decisiones de muchas personas.

Antúnez Clerc planteó que para una pareja joven la posibilidad de tener hijos puede quedar postergada cuando no existe seguridad respecto del trabajo, los ingresos o la vivienda.

En ese sentido, señaló que el precio de un terreno o las dificultades para acceder a una vivienda propia generan incertidumbre sobre el futuro. A esto se suman los empleos inestables, los salarios que muchas veces resultan insuficientes y la necesidad de contar con más de una fuente de ingresos.

La pregunta, entonces, deja de ser simplemente si una persona quiere o no tener hijos y pasa a involucrar otra cuestión: qué condiciones considera necesarias para poder garantizarles una determinada calidad de vida.

Criar a un hijo también implica una red de cuidados

Otro de los puntos abordados fue la transformación de las redes familiares.

El conductor recordó que décadas atrás era más habitual que los abuelos colaboraran en el cuidado de los nietos. Sin embargo, actualmente muchas personas mayores continúan trabajando o sosteniendo sus propios emprendimientos, por lo que esa red de apoyo familiar ya no está disponible de la misma manera.

También mencionó las dificultades que enfrentan las familias monoparentales y quienes deben compatibilizar trabajo y crianza, con obligaciones vinculadas a la escuela, actividades deportivas, idiomas y otras demandas de la vida cotidiana.

Una decisión que excede al debate político

Uno de los principales planteos del editorial fue que la baja de la natalidad no puede ser reducida a una disputa política.

Antúnez Clerc sostuvo que la mayoría de los nacimientos que no se producen no necesariamente responden a embarazos interrumpidos, sino a decisiones de personas y parejas que directamente optan por no tener hijos o deciden postergar la maternidad y la paternidad.

La situación económica, la incertidumbre, las condiciones laborales, el acceso a la vivienda, el desarrollo profesional y las nuevas formas de organización familiar forman parte de un conjunto de factores que intervienen en esas decisiones.

Un problema que requiere comprender sus causas

Hacia el final de su editorial, el conductor insistió en que la caída de la natalidad constituye un problema global de las sociedades modernas, tanto en Occidente como en Oriente.

Y planteó una conclusión central: para encontrar respuestas primero es necesario comprender la verdadera dimensión del fenómeno.

“Entender la naturaleza de un problema es la principal forma de solucionarlo”, fue la reflexión con la que cerró su análisis.

El editorial de Carly Antúnez Clerc dejó así abierto un debate que excede las posiciones políticas y obliga a pensar en una pregunta de fondo: ¿por qué las nuevas generaciones tienen cada vez menos hijos y qué condiciones debería ofrecer una sociedad para que formar una familia vuelva a ser una posibilidad real?