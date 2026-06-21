En su editorial de «La Mañana de los Sábados», por LT35 Radio Mon AM 1540, Carly Antúnez Clerc reflexionó sobre la figura de Manuel Belgrano, su aporte a la construcción de la Argentina y la vigencia de los valores que encarnó el creador de la bandera nacional.

En el marco del Día de la Bandera, celebrado este 20 de junio, el periodista destacó la trayectoria de Manuel Belgrano como una de las personalidades más trascendentes de la historia argentina. Recordó que, pese a haberse formado como abogado en España y contar con un futuro prometedor, decidió regresar a Buenos Aires para ponerse al servicio de la construcción de una patria propia.

Durante su análisis, Antúnez Clerc repasó el contexto histórico que dio origen a la Revolución de Mayo de 1810, impulsada por las ideas de libertad, autodeterminación y soberanía que comenzaron a expandirse en el Río de la Plata tras la invasión napoleónica a España y la crisis de la monarquía española.

El editorial también recordó que Belgrano fue uno de los impulsores de la Revolución de Mayo y el creador de la bandera argentina, nacida a orillas del río Paraná en 1812 para otorgar identidad a las tropas patriotas en medio de un escenario político e institucional incierto.

Asimismo, se destacó su participación militar al frente del Ejército del Norte, su protagonismo en el Éxodo Jujeño y las victorias de Tucumán y Salta, consideradas fundamentales para consolidar el territorio que luego conformaría la República Argentina.

Más allá de sus logros políticos y militares, el conductor puso especial énfasis en los valores personales de Belgrano. Recordó que donó premios y salarios para la construcción de escuelas y bibliotecas públicas, renunció a privilegios y terminó sus días en la indigencia, dejando un ejemplo de honestidad, compromiso y vocación de servicio.

«Hay cosas que muchos dirigentes podrían aprender de Manuel Belgrano», expresó Antúnez Clerc, al señalar que la coherencia ideológica, el sacrificio personal y la defensa del bien común fueron características centrales de su vida.

Finalmente, el editorial invitó a reflexionar sobre el significado de la bandera argentina como símbolo de unidad nacional. Desde las escuelas rurales hasta la Antártida, pasando por las Islas Malvinas y los argentinos que viven en el exterior, la enseña celeste y blanca fue presentada como un emblema que representa a todos los habitantes del país.

La reflexión concluyó con un homenaje al creador de la bandera y un llamado a valorar la historia nacional y a quienes contribuyeron a forjar la identidad argentina.

«Feliz Día de la Bandera. Viva el General Manuel Belgrano», cerró el editorial emitido por LT35 Radio Mon AM 1540 de Pergamino.

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