El HUB de Innovación del Parque Belgrano fue escenario este miércoles de la primera edición de Expo Futuro 2026, una propuesta destinada principalmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, con el objetivo de brindarles herramientas para pensar y proyectar su futuro académico y profesional.

La jornada comenzó a las 8 y se extendió hasta las 17 horas, con una convocatoria que superó las expectativas de los organizadores. Según explicó Aurelia Furnari, una de las responsables de la iniciativa, se habían registrado alrededor de 660 estudiantes, aunque durante las primeras horas también se acercaron numerosos colegios que no habían realizado una inscripción previa.

“Estamos muy contentos con la convocatoria, un poco desbordados, no lo vamos a negar, porque vino mucha más gente de la que esperábamos”, señaló Furnari durante una entrevista realizada por Gabriel Difalci, en el móvil de LT35 Radio Mon, para el programa La Mañana de la Radio.

La propuesta fue pensada como un espacio para que los jóvenes pudieran conocer distintas alternativas de formación y empleo, interactuar con universidades, profesionales, emprendedores y empresas, y acercarse a las transformaciones que atraviesan actualmente el mundo laboral.

Orientación vocacional y nuevas demandas laborales

Uno de los principales atractivos de Expo Futuro fueron las charlas motivacionales. Entre ellas se destacó la participación de Horacio Llovet, CEO y creador de Nawaiam, quien brindó una conferencia orientada a las tendencias del mercado laboral y las carreras que tendrán mayor protagonismo en los próximos años.

Además de su vínculo con Nawaiam, Llovet es pergaminense y, según explicó Furnari, la charla buscó brindar información concreta para que los estudiantes puedan tomar decisiones con mayor conocimiento a la hora de elegir una carrera.

“Más que hablar del futuro, la idea es hablar del mercado laboral actual, para que tengan información y puedan tomar la decisión que tienen que tomar en este momento de elegir una carrera”, explicó.

Durante el evento también estuvo disponible un test gratuito de orientación vocacional desarrollado por Nawaiam. La herramienta propone una experiencia interactiva, en formato de videojuego, que permite identificar fortalezas y características personales para luego generar un informe con posibles carreras afines a cada perfil.

La tecnología también transforma al campo

Otro de los espacios destacados fue la presencia de Larti Innova, una propuesta itinerante que busca mostrar el potencial tecnológico y sustentable de la actividad agropecuaria.

Furnari explicó que se trata de la tercera visita de esta experiencia a Pergamino y que su objetivo es acercar a los jóvenes a una visión diferente del sector agropecuario.

“Hoy el agro no solamente demanda veterinarios e ingenieros agrónomos, sino que está demandando una multiplicidad de formaciones y profesiones vinculadas a lo tecnológico y a la sustentabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el campo atraviesa un proceso de modernización y digitalización que genera nuevas oportunidades profesionales.

La tecnología también estuvo presente a través de empresas locales, como Alca, que participó con drones para mostrar cómo las herramientas tecnológicas están transformando diferentes sectores productivos.

“Tenemos en mente un campo tradicional, pero ese campo hoy se está modernizando, se está digitalizando y se está introduciendo tecnología. La idea es que los chicos puedan verlo”, explicó Furnari.

Una propuesta que busca conectar educación, trabajo e innovación

Expo Futuro 2026 también contó con espacios destinados a que los estudiantes pudieran conocer experiencias universitarias, dialogar con profesionales y acercarse a empresas e instituciones.

La iniciativa incluyó información sobre cientos de carreras disponibles en Argentina, propuestas de becas, espacios de intercambio con estudiantes universitarios y encuentros con profesionales de diferentes áreas.

Para los organizadores, el objetivo central fue que los jóvenes puedan ampliar su mirada y descubrir que las posibilidades de desarrollo profesional son cada vez más diversas.

La jornada contó además con actividades recreativas y un cierre previsto con un after, permitiendo que los estudiantes permanecieran en el Parque Belgrano durante la tarde.

Desde la organización destacaron finalmente el acompañamiento de las instituciones, empresas y medios de comunicación que participaron de la propuesta y valoraron especialmente la respuesta de los jóvenes.

“Muchas gracias a ustedes siempre por acompañar y por mostrar lo que hacemos”, expresó Furnari al finalizar la entrevista con LT35 Radio Mon.

Entrevista Completa: