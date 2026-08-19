En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), que se conmemora cada 19 de agosto, Sabina Salvarezza, responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino, habló con LT35 Radio Mon y brindó recomendaciones para prevenir una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y que puede generar graves consecuencias para la salud.

La entrevista fue realizada por Gabriel Difalci durante el móvil de “La Mañana de la Radio”, donde Salvarezza explicó que el SUH es provocado principalmente por una bacteria, la Escherichia coli productora de toxina Shiga, que puede ingresar al organismo a través del consumo de alimentos o agua contaminados.

“Lo más importante es la prevención”, remarcó la responsable de Bromatología, al explicar que la bacteria puede contaminar distintos alimentos y llegar a ellos a través de materia fecal.

¿Por qué la carne picada representa un riesgo?

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el consumo de carne picada. Salvarezza explicó que cuando una pieza de carne se contamina en su superficie, una cocción adecuada puede eliminar la bacteria presente en el exterior.

La situación cambia cuando la carne es picada. Al pasar por la picadora, la superficie que pudo estar contaminada se distribuye en el interior de toda la preparación. Por eso, hamburguesas, albóndigas y otros alimentos elaborados con carne picada deben cocinarse completamente, asegurando que el calor llegue al centro del producto.

La especialista señaló además que la carne picada no es la única fuente posible de contaminación. También puede existir riesgo en verduras mal lavadas que se consumen crudas, agua o leche contaminada y otros alimentos que no hayan sido manipulados correctamente.

La Asociación Argentina de Pediatría recomienda evitar el consumo de carne picada y alimentos elaborados con carne picada en niños menores de cinco años, grupo considerado especialmente vulnerable.

Los síntomas y la importancia de consultar rápidamente

Durante la entrevista, Salvarezza explicó que los primeros síntomas pueden aparecer con malestar abdominal, diarrea, vómitos, dolor de panza y fiebre. En algunos casos puede aparecer diarrea con sangre.

A medida que la enfermedad avanza, puede producirse una afectación de los glóbulos rojos y del funcionamiento de los riñones, pudiendo provocar una insuficiencia renal aguda.

Entre los signos de alarma también mencionó el cansancio y la debilidad, la palidez y la disminución de la cantidad de orina, que puede volverse más oscura.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente en niños, la recomendación es no esperar a que el cuadro evolucione y consultar rápidamente con un profesional de la salud, ya sea el pediatra de cabecera, un CAPS, un hospital u otro centro de atención.

“Siempre en primera instancia hay que acudir a nuestro médico”, señaló Salvarezza, quien también destacó la importancia de contarle al profesional qué alimentos consumió el niño durante los días previos y si estuvo, por ejemplo, en una pileta cuya correcta cloración no se pudo comprobar.

Una enfermedad que puede dejar secuelas

La responsable de Bromatología de Pergamino explicó que, aunque los menores de cinco años son quienes presentan mayor riesgo, el síndrome también puede afectar a personas de otras edades.

En ese sentido, recordó el caso de una adolescente de 15 años atendida en Pergamino y señaló que los cuadros de SUH pueden generar consecuencias de largo plazo.

También relató que desde el área conocen casos de niños que, aun después de recibir el alta médica, continúan presentando secuelas años después de haber atravesado la enfermedad.

El trabajo de Bromatología

Salvarezza destacó además el trabajo que se lleva adelante desde el área municipal para fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de manipulación de los alimentos.

Entre las acciones mencionó el programa de “Carnicerías Seguras”, mediante el cual se realizan controles y toma de muestras para detectar la eventual presencia de bacterias y, cuando es necesario, mejorar las condiciones de los establecimientos y las prácticas de manipulación.

La funcionaria sostuvo que el objetivo central es cuidar la salud de la población y reforzar la información para que las medidas de prevención también lleguen a cada hogar.

En el cierre de la entrevista, invitó a la comunidad a seguir las redes sociales de Bromatología de Pergamino, donde durante la jornada se compartirían placas con información y recomendaciones para prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico.

Entrevista Completa: