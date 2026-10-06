En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino puso en marcha una nueva campaña de controles mamarios gratuitos destinada a personas mayores de 40 años.

La información fue brindada por Fernando Antuña, Jefe de Prensa del Hospital San José, durante una entrevista realizada en el programa La Mañana de la Radio, que conducen Claudio Santamaría y Pamela Lombardi por Radio Mon, con el móvil de Gabriel Di Falci.

Antuña explicó que la campaña comenzó el jueves 1° de octubre y que está destinada a personas mayores de 40 años que no se hayan realizado un control mamario durante el último año.

Uno de los principales aspectos de esta campaña es que los controles se realizan sin necesidad de presentar una orden médica.

HORARIOS Y CÓMO SOLICITAR UN TURNO

Los controles se realizan de lunes a viernes de 8 a 10, mientras que durante octubre también habrá atención los jueves y viernes por la tarde, de 17 a 20.

Para solicitar un turno, el Hospital San José habilitó una línea exclusiva para recibir mensajes de texto. Antuña remarcó durante la entrevista que no se debe llamar telefónicamente.

La solicitud debe realizarse de lunes a viernes, de 8 a 14, enviando un mensaje al 2477-535348.

Un operador recibe los mensajes, verifica los datos y requisitos correspondientes y posteriormente deriva la solicitud al área de turnos para asignar una fecha de atención.

Desde el hospital también solicitaron a quienes no puedan concurrir que cancelen previamente el turno para que pueda ser utilizado por otra persona.

MÁS DE 300 MENSAJES EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS

La campaña generó una importante demanda desde su comienzo. Según informó Antuña durante la entrevista con Radio Mon, solamente durante los dos primeros días se recibieron más de 300 mensajes solicitando turnos, a los que se sumaron nuevos pedidos durante los días siguientes.

El representante del hospital destacó que esta iniciativa permite facilitar el acceso a los controles preventivos, especialmente ante el costo que puede representar realizar este tipo de estudios en el ámbito privado.

Además, señaló que el Hospital San José había realizado una campaña similar durante mayo y junio de este año, por lo que la propuesta fue ampliada y no quedó limitada únicamente al mes de octubre.

LA IMPORTANCIA DEL CONTROL

Durante la entrevista, los integrantes de La Mañana de la Radio remarcaron la importancia de que las personas se realicen los controles correspondientes como herramienta de prevención y detección temprana.

La campaña busca facilitar el acceso al diagnóstico y reducir las barreras que pueden dificultar la realización periódica de estudios mamarios.

SITUACIÓN DE LAS DOS PERSONAS INTERNADAS TRAS EL ACCIDENTE

Durante el contacto, Antuña también fue consultado por la situación de las dos personas que habían sido trasladadas al Hospital San José luego del accidente ocurrido en Pergamino durante la noche anterior.

El integrante del hospital llevó tranquilidad a la comunidad e informó que ambos pacientes se encontraban estables y evolucionando favorablemente.

Además, destacó el operativo desplegado por SAME, Policía y Bomberos durante el rescate y posterior traslado de las personas heridas.

FECHAS PARA LAS PRÓXIMAS TURNERAS DEL HOSPITAL

Antuña también recordó durante la entrevista las fechas previstas para las próximas aperturas de turnos del Hospital San José.

La turnera de PAMI abrirá el 27 de octubre, mientras que la turnera general estará disponible a partir del 30 de octubre.

En el caso de la turnera de Diagnóstico por Imágenes, señaló que ya se encontraba abierta.

También precisó que los turnos correspondientes a PAMI se otorgan de manera presencial, en el horario de 9 a 15.

EL HOSPITAL SOLICITA CONCURRIR CON DNI FÍSICO

Otro de los pedidos realizados durante la entrevista estuvo relacionado con la documentación.

Antuña remarcó que quienes concurran al Hospital San José deben llevar el DNI físico para realizar trámites y para circular dentro de la institución, incluyendo situaciones vinculadas con visitas a familiares internados.

La recomendación apunta a evitar inconvenientes al momento de realizar trámites o ingresar a determinadas áreas del hospital.

Desde el Hospital San José también destacaron que la institución recibe pacientes no solamente de Pergamino, sino también de distintas localidades de la región, lo que genera una importante demanda de atención.

Entrevista Completa: