La jornada reunió a productores, asesores y especialistas del sector agropecuario en Brinkmann, Córdoba, donde Bayer presentó nuevas tecnologías para el manejo de plagas y enfermedades en los cultivos. Durante el encuentro se analizaron los desafíos que enfrenta la producción agrícola y las herramientas disponibles para la próxima campaña.

La innovación tecnológica, el manejo de las resistencias y la necesidad de anticiparse a los problemas sanitarios de los cultivos fueron algunos de los principales temas de una jornada técnica organizada por Bayer en Brinkmann, provincia de Córdoba.

El encuentro reunió a productores, asesores y especialistas del sector agropecuario, en el marco de la presentación de dos tecnologías: Vayego, un nuevo insecticida destinado al control del gusano cogollero en maíz, e Iblon Pro, un fungicida de última generación para el manejo de enfermedades en distintos cultivos.

LT35 Radio Mon Pergamino estuvo presente a través de su corresponsal de agronegocios, Gustavo Martínez, quien realizó entrevistas a referentes técnicos e investigadores que aportaron información sobre las problemáticas actuales del campo y las herramientas disponibles para enfrentarlas.

Vayego: una nueva herramienta frente al gusano cogollero

Uno de los principales ejes de la jornada fue la presentación de Vayego, un insecticida desarrollado por Bayer a base de tetraniliprole, perteneciente a la familia de las diamidas.

En diálogo con Radio Mon, el ingeniero agrónomo Luciano Colombatti, consultor técnico de Bayer para el Squad Centro, departamento San Justo, explicó que el producto representa una nueva alternativa para el control de Spodoptera frugiperda, conocida como gusano cogollero, una de las plagas que viene generando importantes desafíos en el cultivo de maíz.

El especialista destacó que la elección de Brinkmann para realizar el encuentro respondió a las características particulares de la región, donde confluyen distintas dinámicas de plagas y enfermedades provenientes tanto del norte como del sur del país.

Según explicó, el corredor agroecológico que rodea a la laguna Mar Chiquita presenta condiciones particulares que requieren información y estrategias adaptadas a cada zona productiva.

Sobre Vayego, Colombatti señaló que se trata de una innovación dentro de la familia de las diamidas y destacó su velocidad de acción. De acuerdo con los ensayos presentados por la compañía, luego de entrar en contacto con el producto, las orugas dejan de alimentarse aproximadamente a los 80 minutos.

También hizo referencia a su comportamiento frente a condiciones ambientales adversas y a las evaluaciones realizadas para analizar su persistencia luego de las lluvias.

El consultor remarcó que la propuesta de Bayer no se limita a incorporar nuevos productos, sino que busca acompañar al productor con información técnica, ensayos regionales y asesoramiento para mejorar la toma de decisiones.

Resistencia de plagas y la importancia del refugio

Otro de los aportes centrales de la jornada llegó de la mano de Alejandro Vera, investigador de la Sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de Tucumán, y especialista en gusano cogollero y chicharrita.

Durante su entrevista con Radio Mon, Vera puso el foco en los cambios que se vienen observando en el comportamiento de las plagas y en las dificultades que enfrenta actualmente el cultivo de maíz.

El investigador explicó que durante los últimos años se detectaron fallas en algunas tecnologías Bt, particularmente en proteínas que habían demostrado buenos resultados durante más de una década. Esta situación obliga a revisar las estrategias de manejo y a incorporar nuevas herramientas para enfrentar la resistencia de las poblaciones de insectos.

En ese contexto, consideró oportuna la llegada de nuevas alternativas insecticidas, aunque insistió en que ningún producto debe utilizarse de manera aislada.

Uno de los conceptos más importantes de su exposición fue la necesidad de implementar correctamente los refugios en los lotes de maíz.

Vera explicó que el refugio consiste en destinar una porción de la superficie a maíz no Bt, es decir, sin la tecnología que controla determinadas plagas. Esa superficie permite mantener poblaciones de insectos susceptibles que puedan cruzarse con los individuos resistentes y contribuir a retrasar la expansión de la resistencia.

El investigador señaló que en Argentina la implementación de refugios todavía es muy baja y estimó que no alcanza el 10% de adopción, una situación que representa un desafío para la sustentabilidad de las tecnologías disponibles.

También destacó la importancia del monitoreo y del momento de intervención. En el caso del cogollero, actuar cuando las larvas todavía se encuentran en estadios tempranos permite mejorar las posibilidades de control.

Vera remarcó que el conocimiento científico debe llegar al productor y al asesor técnico mediante el trabajo conjunto entre instituciones de investigación, empresas y los distintos actores de la cadena agropecuaria.

Iblon Pro: innovación en fungicidas para distintos cultivos

El segundo lanzamiento presentado durante la jornada fue Iblon Pro, un fungicida de triple mezcla que incorpora una nueva generación de carboxamidas.

El ingeniero agrónomo Hernán Miserés, consultor técnico de Bayer, explicó que esta tecnología incorpora isoflucypram como uno de sus componentes y que su posicionamiento contempla diferentes cultivos, entre ellos soja, trigo, cebada y maní.

El especialista destacó que se trata de una innovación que demandó varios años de investigación y ensayos, y que Argentina tiene un lugar destacado en su lanzamiento.

Entre sus características, mencionó el equilibrio de control sobre distintas enfermedades y su comportamiento en los cultivos. También hizo referencia al denominado efecto verde, relacionado con la conservación de las hojas durante más tiempo y el mantenimiento de la actividad fotosintética, un aspecto importante para el llenado de los granos y la construcción del rendimiento.

Miserés explicó que Bayer trabaja con productores y asesores en distintas etapas de evaluación para que puedan conocer el comportamiento de las tecnologías antes de su incorporación comercial.

Además, destacó la importancia del acompañamiento técnico a través de la red de distribución, señalando que la comercialización de estas soluciones requiere asesoramiento y conocimiento sobre su correcta utilización.

El asesoramiento técnico, una parte fundamental de la innovación

Durante las entrevistas también quedó en evidencia la importancia del trabajo conjunto entre Bayer, sus distribuidores, investigadores y productores.

Los representantes técnicos coincidieron en que la incorporación de nuevas herramientas debe estar acompañada por monitoreo, capacitación y decisiones oportunas, teniendo en cuenta las particularidades de cada región y cultivo.

En la zona del encuentro, la compañía trabaja a través de su red comercial Innova, con distribuidores y asesores que brindan información y acompañamiento a los productores.

La jornada realizada en Brinkmann permitió poner sobre la mesa algunos de los principales desafíos que tendrá la agricultura en las próximas campañas: controlar las plagas, prevenir enfermedades, manejar las resistencias y aprovechar las nuevas tecnologías sin comprometer su eficacia a futuro.

A través de esta cobertura, LT35 Radio Mon Pergamino acercó las voces de los especialistas y las novedades de una actividad que vuelve a mostrar la importancia de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos para el desarrollo del sector agropecuario.