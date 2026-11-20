En una entrevista realizada por el móvil de la mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, a cargo de Gabriel Difalci, Belén Polizzi, directora del Museo Municipal, y Pablo Puricelli, coordinador de Museos, adelantaron las actividades que se desarrollarán este fin de semana en Pergamino, con la 14.ª edición de La Noche de los Museos y las propuestas organizadas junto al Fortín Pergamino por el Día de la Tradición.

La ciudad se prepara para vivir un sábado 21 de noviembre con una amplia agenda cultural, artística e histórica. La Noche de los Museos comenzará a las 19 horas y contará con 28 espacios participantes, entre museos, galerías, colecciones particulares, instituciones y espacios culturales de Pergamino y las localidades del partido.

Durante la entrevista, Belén Polizzi destacó el trabajo conjunto entre la Asociación Amigos del Museo, el equipo del Museo Municipal y la Secretaría de Cultura para organizar una nueva edición de esta iniciativa que, año tras año, incorpora propuestas y espacios diferentes.

«Siempre hay propuestas diferentes y novedosas», señaló, al tiempo que remarcó que la actividad permite acercar a los vecinos a lugares que muchas veces no conocen y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad.

Las novedades del Museo Municipal

Uno de los puntos centrales de la jornada será el Museo Municipal Giuníppero Castellano, donde se realizará la reapertura de las dos primeras salas de la muestra histórica de Pergamino.

Allí se exhibirán piezas arqueológicas provenientes de una donación realizada por Héctor Verde, un aporte patrimonial con el que el equipo del museo viene trabajando junto a la arqueóloga Florencia Vázquez.

Polizzi explicó que se trata de un patrimonio que hasta ahora no había tenido presencia en las exposiciones del museo y que permitirá ampliar el conocimiento sobre la historia y los orígenes de la región.

Además, el andén del museo tendrá una intervención artística a cargo de un artista local, mientras que en el espacio de muestras temporarias se presentará Matías Cangas con una exposición de fauna argentina, a través de esculturas realizadas con materiales reciclados.

En el hall, la Asociación Amigos del Museo y el Radio Club Pergamino, que celebra sus 60 años, presentarán una muestra dedicada a la historia de las comunicaciones y a cómo se comunicaban nuestros abuelos.

Nuevas propuestas y espacios para recorrer

Entre las inauguraciones previstas, Polizzi destacó la apertura del Coche Histórico y el Paseo Ferroviario, que permitirán conocer diferentes máquinas y vagones vinculados con la historia del ferrocarril.

También se sumarán los vagones astronómicos, con una propuesta artística especialmente preparada para que los visitantes puedan recorrerlos.

Otro de los sectores que tendrá protagonismo será la calle 9 de Julio, entre 11 de Septiembre y General Paz, donde se realizará un paseo artístico impulsado por los propios vecinos.

El tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular y contará con la participación de más de 30 artistas de distintas disciplinas, música, espectáculos y propuestas gastronómicas. La iniciativa surgió de un grupo de vecinos que se acercó al municipio para impulsar esta actividad y sumar un nuevo espacio al circuito de La Noche de los Museos.

También abrirán sus puertas dos galerías de arte y espacios particulares como Melquíades, con su colección de historia de los vinos en botella cerrada, y el taller del artista Julián Provenzano, donde se podrán conocer sus esculturas.

La programación incluirá además actividades en la Municipalidad, la Capilla María Crescencia, el Conservatorio de Música y distintos espacios culturales.

Participación de los pueblos del partido

La propuesta también llegará a las localidades de Pergamino. Entre los espacios participantes se encuentran el Museo del Inmigrante de Guerrico, el Museo Tito Pomponi de Mariano H. Alfonso y el Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez, entre otras propuestas.

En ese sentido, Polizzi invitó a los vecinos a consultar la grilla completa para organizar sus recorridos, ya que algunos espacios tendrán horarios específicos y otros permanecerán abiertos desde las 19 horas hasta la medianoche, aproximadamente.

La actividad es libre y gratuita y, según informaron desde la organización, no se suspende por lluvia. En caso de que las condiciones climáticas afecten alguna propuesta puntual, las novedades serán comunicadas a través de las redes oficiales del Museo y del Municipio.

El Día de la Tradición tendrá su celebración junto al Fortín Pergamino

Durante el móvil de Radio Mon también dialogó Pablo Puricelli, quien brindó detalles de las actividades organizadas junto al Fortín Pergamino en el marco de los festejos por el Día de la Tradición.

El sábado, desde las 8 horas, se desarrollará en el predio del Fortín una competencia de aperos de uso tradicional y caballos de trabajo, correspondiente a una de las cinco instancias clasificatorias que se realizan en el país para acceder a la final en la Rural de Palermo, prevista para julio.

La actividad se extenderá aproximadamente hasta las 16 horas y contará con almuerzo y otras propuestas para los participantes y visitantes.

Por la tarde, a las 17 horas, será la concentración para el desfile tradicionalista en calle Cachubertes, mientras que a las 17.30 comenzará el recorrido por las cuatro avenidas principales de la ciudad.

Según detalló Puricelli, el desfile partirá por Ugarte, continuará por Rocha y Avenida de Mayo, y regresará por avenida Alsina.

El coordinador de Museos adelantó que esta edición tendrá una particularidad: debido a la competencia, participarán jinetes con recados y vestimentas representativas de distintas épocas de la tradición gauchesca, lo que permitirá apreciar elementos que no suelen verse habitualmente en los desfiles.

La jornada del sábado concluirá con una peña en el predio del Fortín, mientras que el domingo continuarán las actividades vinculadas con la tradición, con propuestas ecuestres y recreativas.

Una invitación a disfrutar de la ciudad

La entrevista con Belén Polizzi y Pablo Puricelli permitió conocer la amplitud de una agenda que reunirá historia, arte, música, patrimonio y tradiciones populares durante todo el fin de semana.

La Noche de los Museos ofrecerá la posibilidad de descubrir espacios y colecciones, conocer nuevas propuestas artísticas y recorrer distintos sectores de Pergamino y sus localidades. En paralelo, las actividades del Fortín Pergamino convocarán a disfrutar de las expresiones de la cultura tradicionalista.

Dos propuestas diferentes que coincidirán este fin de semana y que invitan a los vecinos a participar y disfrutar de la identidad cultural de Pergamino.

La Noche de los Museos: sábado 21 de noviembre, desde las 19 horas. Entrada libre y gratuita.

Fiesta de la Tradición: sábado desde las 8 horas, con actividades en el predio del Fortín, desfile tradicionalista desde las 17.30 y peña por la noche. Las propuestas continuarán el domingo.

Entrevista Completa: