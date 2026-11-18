En el marco de una nueva edición de la Noche de los Museos, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se sumará a la propuesta con una experiencia especial bajo el lema “Puertas Abiertas”. La iniciativa permitirá que vecinos y visitantes conozcan desde adentro las instalaciones, el funcionamiento y parte de la historia de una institución que lleva 93 años de trayectoria en la ciudad.

En diálogo con el móvil de La Mañana de Radio Mon, realizado por Gabriel Difalci, Matías Culell brindó detalles de la actividad y destacó que desde hace tres años la Cooperativa viene impulsando esta apertura a los socios y a la comunidad, con el objetivo de mostrar su trabajo, las obras y el funcionamiento de la institución.

La propuesta de este año tendrá un atractivo especial: transformar distintos sectores de la Cooperativa en espacios de encuentro, música, arte, tecnología y participación. Para ello, se organizaron cinco postas temáticas que ofrecerán diferentes experiencias a lo largo del recorrido.

Cinco postas para descubrir la Cooperativa desde adentro

El circuito estará organizado en torno a cinco ejes:

Posta 1 – Potencia: el recorrido comenzará con rock en la dársena, una propuesta musical que buscará darle movimiento y energía a un espacio habitualmente destinado a otras funciones.

Posta 2 – Memoria: a través de proyecciones sobre el paredón, los visitantes podrán acercarse a la historia de la Cooperativa, recuperar momentos de sus 93 años de trayectoria y reconocer a las personas que formaron parte de su crecimiento.

Posta 3 – Luz: una cabina de DJ, luces y espejos conformarán una experiencia visual y musical que permitirá descubrir otra manera de interpretar la energía y la iluminación.

Posta 4 – Lo oculto: uno de los atractivos particulares será la posibilidad de realizar recorridos por los túneles subterráneos, descubriendo sectores e instalaciones que habitualmente no están abiertos al público.

Posta 5 – Conocimiento: esta estación tendrá una propuesta vinculada al Colegio Industrial y a las energías del futuro, con la participación de estudiantes y una mirada puesta en la tecnología, la formación y los desafíos energéticos.

El circuito también permitirá conocer la sala de máquinas, los transformadores y parte del equipamiento que forma parte del trabajo cotidiano de la Cooperativa.

Una experiencia para toda la familia

Además de las cinco postas, se preparará un sector interactivo para que chicos y grandes puedan participar con fotografías, dibujos y pinturas sobre una superficie especialmente dispuesta para la ocasión. La intención es que los visitantes también dejen su propia huella y formen parte del recuerdo de esta edición.

Culell explicó que la ambientación lumínica, las intervenciones artísticas y las actividades musicales buscarán ofrecer una experiencia diferente, especialmente pensada para acercar también al público joven a una institución cuya actividad cotidiana no siempre resulta conocida por la comunidad.

El entrevistado destacó que participar de la Noche de los Museos representa un desafío y una oportunidad importante para la Cooperativa, que busca abrir sus puertas y compartir con los vecinos su historia, su presente y el trabajo que desarrolla.

La actividad se realizará este miércoles 18 de noviembre, en el marco de la Noche de los Museos organizada por la Subsecretaría de Cultura junto a la Asociación Amigos del Museo Pergamino.

Desde la Cooperativa invitan a toda la comunidad a acercarse y descubrir una propuesta que combinará patrimonio, tecnología, música y participación, con una consigna que resume el espíritu de la jornada: conocer la Cooperativa desde adentro y descubrir todo lo que hay detrás de la energía que llega a los hogares.

Entrevista Completa: