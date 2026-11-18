En el marco de una nueva edición de la Noche de las Heladerías, GIUPPO! Gelato e caffè se suma a la propuesta con una promoción especial de 2×1 en cuartos de helado, que estará vigente este miércoles de 19 a 24 horas.

En diálogo con Gabriel Difalci, durante el móvil del programa La Mañana de LT35 Radio Mon, Javier Cesario, de GIUPPO! Gelato e caffè, contó cómo se preparan para recibir a los clientes y compartió detalles sobre la elaboración de sus productos y las variedades que forman parte de su propuesta.

Cesario explicó que la promoción contempla dos cuartos de helado al precio de uno y que los clientes podrán consumirlos en el establecimiento o llevarlos a sus casas. Para esta ocasión, además, ampliarán la cantidad de mesas disponibles en el exterior, con el objetivo de brindar mayor comodidad ante la importante demanda que suele generar esta iniciativa.

Una de las decisiones que tomaron para esta edición es ofrecer hasta dos sabores por cuarto, en lugar de los tres habituales. Según explicó, la medida busca agilizar la atención y permitir que una mayor cantidad de personas pueda acceder a la promoción, teniendo en cuenta la gran convocatoria registrada el año pasado.

Por otra parte, Cesario señaló que durante la jornada no tendrán disponible el servicio de delivery para la promoción. La decisión responde a la experiencia de la edición anterior, cuando el volumen de pedidos superó la capacidad de respuesta del establecimiento.

Almendras caramelizadas y sabores especiales

Durante la entrevista, Javier también compartió algunos detalles del proceso de elaboración y destacó el trabajo que realizan para conservar la textura y calidad de determinados ingredientes.

Entre ellos mencionó las almendras caramelizadas, que preparan diariamente y colocan en el momento de servir el helado. De esta manera, buscan preservar su frescura y crocancia, especialmente en las variedades que incluyen chocolate y sambayón.

También hizo referencia a los sabores Dubái de chocolate y pistacho, que incorporan una preparación especial con pasta Dubái.

Consultado sobre cuáles elegiría para disfrutar durante esta noche, Cesario recomendó especialmente el Marqués de Chocolate, una variedad inspirada en el tradicional postre que combina chocolate, dulce de leche y merengue italiano.

Otra de sus sugerencias fue el Sambayón Malbec, una creación que llevó tiempo de desarrollo y varias pruebas hasta encontrar el equilibrio adecuado entre el sabor del vino y el tradicional sambayón.

Según contó, probaron diferentes variedades de Malbec argentino hasta encontrar un vino mendocino que permitiera lograr la combinación buscada, sin que ninguno de los dos sabores predominara sobre el otro.

Una noche para disfrutar del helado

La Noche de las Heladerías representa una oportunidad para que el público se acerque a los establecimientos participantes y disfrute de diferentes sabores con promociones especiales.

Desde GIUPPO! Gelato e caffè esperan una importante convocatoria y se preparan para una jornada de mucho movimiento, con una propuesta pensada tanto para quienes quieran compartir un momento en el local como para quienes prefieran llevar sus cuartos de helado a casa.

La promoción de 2×1 en cuartos estará disponible de 19 a 24 horas, con dos sabores por cada cuarto y atención en el local y para llevar.

La entrevista completa se realizó en el móvil de Gabriel Difalci para el programa La Mañana, con la participación de los conductores Claudio Santamaría y Pamela Lombardi, a través de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: