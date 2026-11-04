En su editorial en Nuestro Tiempo, por LT35 Radio Mon Pergamino, Carly Antúnez Clerc reflexionó sobre la situación que atraviesa La Nueva Perla y puso el foco en las consecuencias que la interrupción del servicio de transporte puede generar en las localidades rurales del partido.

La situación que atraviesa la empresa de transporte público La Nueva Perla, a partir de los inconvenientes vinculados con el pago de salarios a sus trabajadores y la consecuente interrupción del servicio, volvió a poner en discusión una problemática que afecta directamente a Pergamino y sus localidades de campaña: la importancia de garantizar una conexión regular y accesible entre los pueblos y la ciudad cabecera.

En su editorial en el programa Nuestro Tiempo, Carly Antúnez Clerc analizó las distintas dimensiones de esta situación y advirtió que el debate no debe limitarse exclusivamente al funcionamiento de una empresa o a la rentabilidad del servicio, sino que debe contemplar las necesidades de cientos de vecinos que dependen del transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas.

Uno de los puntos centrales de su reflexión estuvo relacionado con los recorridos semiurbanos que conectan a Pergamino con Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro. Según señaló, ante la interrupción del servicio, los habitantes de estas localidades quedan sin una alternativa de movilidad que les permita trasladarse por motivos laborales, educativos o personales.

Carly también aclaró que, hasta el momento de realizar su editorial, no había podido obtener información directa de las autoridades de la empresa sobre una posible suspensión definitiva de determinados recorridos. Sin embargo, mencionó que circulaban versiones sobre una eventual interrupción del servicio por cuestiones de rentabilidad, una situación que ya generaba preocupación entre los vecinos.

El transporte como motor de vida para los pueblos

Durante su análisis, Antúnez Clerc recordó que Pergamino cuenta con 12 pueblos de campaña y repasó cómo distintas localidades del partido fueron perdiendo servicios de transporte con el paso de los años.

Mencionó los antecedentes de Pinzón, Rancagua y Mariano H. Alfonso, además de los inconvenientes que atravesaron otros recorridos que conectaban a Pergamino con localidades y parajes de la región.

En ese sentido, planteó que el transporte es una herramienta fundamental para sostener el arraigo y evitar que quienes viven en los pueblos deban mudarse obligatoriamente a la ciudad por cuestiones laborales o educativas.

La posibilidad de viajar diariamente permite que una persona pueda trabajar en Pergamino y regresar a su localidad, donde mantiene sus vínculos familiares, realiza sus compras y desarrolla su vida cotidiana. De esta manera, también contribuye al movimiento económico y social de cada comunidad.

La editorial puso especial énfasis en que no todos los habitantes cuentan con un automóvil propio, y que mantener un vehículo implica gastos importantes de combustible y mantenimiento. A esto se suma que trasladarse en motocicleta por rutas durante la madrugada o la noche representa un riesgo, especialmente en corredores de tránsito intenso como la Ruta Provincial 32.

Una responsabilidad que requiere soluciones

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de pensar alternativas para garantizar el servicio. La conductora consideró que, si no existen empresas interesadas en cubrir determinados recorridos mediante el sistema tradicional de colectivos, podrían evaluarse otras modalidades, como combis, vehículos contratados o servicios regulares de menor capacidad.

Sin embargo, remarcó que cualquier alternativa debe garantizar horarios, continuidad, condiciones de seguridad y conductores habilitados profesionalmente.

También destacó el papel del Estado municipal en el sostenimiento del sistema de transporte y planteó que la conectividad de los pueblos debería ser considerada un servicio esencial para el funcionamiento de todo el partido.

En ese marco, recordó las distintas iniciativas que buscaron fortalecer la identidad y el desarrollo de las localidades rurales, como el Museo Batallas de Cepeda en Mariano Benítez, las actividades de Manuel Ocampo, las ferias de El Socorro y festivales tradicionales como el de la Tierra Fértil en Urquiza y el Festival de la Estaca en Acevedo.

«El transporte público es esencial y es un derecho»

Hacia el cierre de su editorial, Carly Antúnez Clerc retomó los reclamos de vecinos de El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez, y sostuvo que la falta de transporte ya genera dificultades concretas para quienes necesitan llegar a sus trabajos y lugares de estudio.

La reflexión dejó un mensaje central: hablar del desarrollo de los pueblos también implica garantizar las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan permanecer en ellos.

Porque no alcanza con promover el arraigo, organizar actividades culturales o impulsar el crecimiento de las localidades si después sus vecinos no cuentan con un medio de transporte que les permita conectarse con Pergamino.

«El servicio de transporte público de pasajeros es esencial y es un derecho», fue la idea central del editorial, que planteó la necesidad de encontrar una solución inmediata para garantizar la movilidad de los habitantes de los pueblos de campaña.

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