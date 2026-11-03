En una entrevista realizada por el móvil de La Mañana de la Radio, Gabriel Difalci dialogó con José María Mollo, director de Defensa Civil de Pergamino, quien brindó detalles sobre las tareas de prevención que se vienen desarrollando en la ciudad, la incorporación de nuevo equipamiento y los preparativos ante posibles contingencias climáticas.

El funcionario hizo hincapié en que el trabajo que se lleva adelante tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta y preparar a la comunidad. En ese sentido, aclaró que la difusión de recomendaciones como la mochila de emergencia no debe generar preocupación ni interpretarse como un anuncio de posibles inundaciones, sino como parte de una política de prevención.

Más equipamiento para capacitar en RCP y uso del DEA

Una de las novedades tiene que ver con la adquisición de nuevos elementos destinados a las capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).

Defensa Civil incorporó nuevos torsos de práctica y simuladores de DEA, herramientas que permiten enseñar de manera práctica cómo actuar ante una emergencia cardíaca.

Mollo explicó que el objetivo es ampliar las capacitaciones destinadas a escuelas, empresas, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

Además, anticipó que durante el próximo mes se desarrollará el programa «Clubes Seguros», una iniciativa orientada a que las instituciones deportivas cuenten con personal capacitado en RCP, primeros auxilios y manejo del DEA, como parte de las condiciones necesarias para afrontar la temporada de verano.

El funcionario también señaló que se trabaja junto al Municipio en un proyecto para que Pergamino pueda ser reconocida como una Ciudad Cardiosegura.

Tareas de mantenimiento y seguimiento de los desagües

Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con los trabajos preventivos que se realizan ante posibles escenarios climáticos vinculados al fenómeno de El Niño.

Desde Defensa Civil se vienen desarrollando recorridas y relevamientos en los canales, desagües y distintos sectores de la ciudad.

En particular, Mollo informó que se revisaron las 75 bocas de tormenta ubicadas en el arroyo Pergamino, verificando su funcionamiento y las condiciones de las instalaciones. Según explicó, estas estructuras cumplen una función importante durante episodios de abundante lluvia, ya que permiten derivar el excedente de agua hacia el arroyo.

También destacó el trabajo articulado con distintas dependencias municipales a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que reúne a representantes de áreas como Salud, Acción Social, SAME y Corralón Municipal, entre otras.

El director de Defensa Civil remarcó que el mantenimiento de los canales y desagües requiere también del compromiso de los vecinos. Evitar arrojar basura, ramas y objetos en estos espacios es fundamental para permitir el correcto escurrimiento del agua y reducir posibles complicaciones.

La mochila de emergencia: una herramienta de prevención

Uno de los temas que generó mayor interés fue la recomendación de contar con una mochila de emergencia en los hogares.

Mollo aclaró especialmente que esta medida no significa que se esté anticipando una inundación en Pergamino. Se trata de una recomendación preventiva que se utiliza en distintas ciudades y ante diferentes situaciones, como inundaciones, temporales, cortes prolongados de energía u otras contingencias.

Entre los elementos sugeridos se encuentran:

Linterna y pilas de repuesto.

Velas y fósforos.

Una radio portátil.

Una muda de ropa.

Fotocopias de documentos y papeles importantes.

Un botiquín básico de primeros auxilios.

Información sobre los medicamentos que utilizan habitualmente los integrantes de la familia.

La finalidad es tener estos elementos organizados y disponibles por si alguna situación requiere una salida preventiva del hogar.

El funcionario explicó que también se está trabajando junto a Acción Social y el área de Salud en el relevamiento de posibles centros de evacuación y en la preparación de los recursos humanos y materiales necesarios para brindar asistencia ante una eventual emergencia.

El nivel del arroyo Pergamino se encuentra dentro de parámetros normales

Al finalizar la entrevista, el director de Defensa Civil llevó tranquilidad respecto de la situación actual del arroyo Pergamino.

Según informó, al momento de la entrevista el nivel registrado era de 1,52 metros, una altura que se encuentra dentro de los parámetros normales. Explicó que los valores que requieren especial atención comienzan a partir de los cuatro metros.

También destacó el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT), que permite realizar un seguimiento permanente de la altura del arroyo y contar con información actualizada para evaluar posibles situaciones de riesgo.

En este contexto, recomendó a los vecinos consultar siempre los canales oficiales de información, entre ellos Defensa Civil de Pergamino y las plataformas municipales, evitando difundir datos provenientes de fuentes no verificadas.

Para informar sobre problemas en canales, desagües, acumulación de residuos o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse al 147.

Prepararse para estar mejor protegidos

La entrevista dejó un mensaje central: la prevención es una tarea permanente que requiere planificación, capacitación y participación de toda la comunidad.

Defensa Civil destacó el trabajo conjunto con las distintas áreas municipales, las fuerzas de seguridad y Bomberos, además de las tareas de monitoreo y relevamiento que se realizan diariamente.

La incorporación de equipamiento, las capacitaciones y las recomendaciones para los hogares forman parte de una estrategia para que Pergamino esté mejor preparada ante cualquier eventualidad.

Informarse por canales oficiales, mantener limpios los desagües y conocer las recomendaciones básicas son acciones sencillas que ayudan a cuidar a toda la comunidad.

Entrevista Completa: