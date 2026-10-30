La institución, presente en la ciudad desde fines del siglo XIX, conmemora su aniversario con actividades abiertas a la comunidad. Victoria Morales, oficial a cargo del cuerpo local, contó en «Nuestro Tiempo», el programa que conduce Carly Antúnez Clerc por Radio Mon, cómo trabajan, cuáles son sus propuestas y la tarea solidaria que desarrollan durante todo el año.

El Ejército de Salvación cumple 130 años de presencia en Pergamino y celebra este aniversario poniendo en valor una trayectoria que combina la actividad religiosa con una importante tarea de asistencia y acompañamiento social.

La historia de la institución está profundamente vinculada con la ciudad. Su sede, ubicada en Alberti 251, es uno de los edificios históricos que forman parte del paisaje urbano pergaminense y desde allí se desarrolla una labor comunitaria que continúa vigente.

En una entrevista realizada en el programa «Nuestro Tiempo», que conduce Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Victoria Morales, oficial a cargo del cuerpo local, compartió detalles de los festejos y explicó el trabajo que llevan adelante durante todo el año.

Una celebración abierta a toda la comunidad

Para conmemorar los 130 años, el Ejército de Salvación organizó una jornada especial con distintas propuestas artísticas y religiosas.

Las actividades centrales están previstas para este viernes 30 de octubre. A las 15 horas se realizará un encuentro al aire libre en el Parque Belgrano, con la participación de una banda proveniente de Buenos Aires, músicos y un coro de la institución.

Posteriormente, a las 18, tendrá lugar la celebración principal en la iglesia ubicada en Alberti 251. El encuentro contará con la presencia de integrantes de la congregación, invitados, antiguos responsables de la sede y personas que a lo largo de los años estuvieron vinculadas con la institución.

También habrá presentaciones del grupo de panderetas, una expresión característica del Ejército de Salvación, y la participación especial de parejas de tango.

Morales destacó la emoción que representa celebrar este aniversario y la responsabilidad de continuar una historia tan importante para Pergamino.

Mucho más que una iglesia: el trabajo social del Ejército de Salvación

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la tarea solidaria que desarrolla la institución en la ciudad.

El Ejército de Salvación es una iglesia evangélica que combina sus actividades religiosas con diferentes acciones de asistencia comunitaria. Su trabajo está orientado a acompañar a personas y familias que atraviesan situaciones de necesidad.

Morales explicó que entre las iniciativas que sostienen se encuentra el funcionamiento de un ropero comunitario y la preparación y entrega de viandas todos los sábados al mediodía.

Actualmente, según detalló la oficial, se distribuyen alrededor de 80 viandas destinadas a unas 25 familias y a personas que se acercan a la sede para recibir esa ayuda.

Estas acciones se complementan con propuestas de asistencia alimentaria, entre ellas el programa «Sopa de Amor», orientado a brindar comida a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La tarea tampoco se limita a la asistencia alimentaria. Durante la entrevista se recordó el acompañamiento que históricamente brindó el Ejército de Salvación frente a situaciones de emergencia, como las inundaciones que afectaron a Pergamino, cuando sus instalaciones estuvieron abiertas para ofrecer ropa seca, frazadas y otros elementos a quienes lo necesitaban.

La institución también tiene presencia internacional y desarrolla acciones humanitarias ante distintas emergencias.

En ese sentido, Morales contó que fueron invitados a participar de una iniciativa municipal vinculada con la conformación de un grupo de emergencias, con el objetivo de colaborar y estar preparados para responder ante situaciones que requieran asistencia comunitaria.

Actividades semanales y espacios abiertos a los vecinos

El Ejército de Salvación mantiene una agenda de encuentros destinada a distintos grupos de la comunidad, con propuestas sociales, recreativas y espirituales.

Entre sus actividades se destaca la Liga del Hogar, un espacio especialmente destinado a las mujeres que funciona los jueves a las 15:30. Allí se generan momentos de encuentro, diálogo, reflexión y acompañamiento.

También se desarrollan actividades para niños, jóvenes y familias, con espacios pensados para compartir y fortalecer los vínculos comunitarios.

De acuerdo con lo explicado por Morales durante la entrevista, la agenda habitual incluye:

Jueves, 15:30: encuentro de mujeres, en el marco de la Liga del Hogar.

encuentro de mujeres, en el marco de la Liga del Hogar. Sábados, 10:30: actividades destinadas a los niños.

actividades destinadas a los niños. Sábados, 12:00: preparación y entrega de viandas.

preparación y entrega de viandas. Sábados, 19:00: encuentros con jóvenes.

encuentros con jóvenes. Domingos, 18:00: reuniones para las familias.

La oficial remarcó que todas las personas interesadas en acercarse, participar o colaborar son bienvenidas. También destacó que siempre hay tareas para realizar y que la incorporación de nuevas manos resulta fundamental para sostener el trabajo solidario.

Una historia que continúa creciendo junto a Pergamino

Durante la charla, Morales expresó la alegría que representa estar al frente de una institución con tanta trayectoria y destacó el compromiso de su familia con esta responsabilidad.

También se refirió a la particular arquitectura del edificio de Alberti 251, que sus propios hijos describieron como un castillo cuando lo conocieron.

Los 130 años del Ejército de Salvación representan mucho más que una fecha aniversario: son el reconocimiento a generaciones de personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo a acompañar a quienes más lo necesitan.

Para quienes quieran conocer sus actividades o sumarse a la propuesta solidaria, pueden acercarse a Alberti 251, Pergamino, o encontrarlos en Facebook e Instagram como Ejército de Salvación, Cuerpo de Pergamino.

La entrevista permitió conocer una parte de la historia de Pergamino que muchas veces transcurre lejos de los grandes titulares, pero que deja una huella concreta en la vida de la comunidad.

Entrevista Completa: