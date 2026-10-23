Martín Grivarello, dueño de Toyoper, recibió al móvil de Gabriel Difalci, de La Mañana de la Radio, y repasó el crecimiento del comercio, la importancia de brindar respuestas rápidas a los clientes y los desafíos de un mercado cada vez más competitivo.

En una nueva recorrida por los comercios de Pergamino, el móvil de Gabriel Difalci, del programa La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon AM 1540, visitó Toyoper, el negocio especializado en repuestos para vehículos Toyota, donde su propietario, Martín Grivarello, compartió su experiencia al frente del emprendimiento y analizó la realidad del sector.

A pocos meses de cumplir dos años de actividad, el comercio continúa consolidando su presencia en la ciudad, en un contexto económico complejo que también impacta sobre el movimiento comercial y el consumo.

Durante la charla, Grivarello destacó el acompañamiento de los clientes y el aporte de la publicidad para dar a conocer el negocio. En ese sentido, valoró la difusión realizada a través de Radio Mon y la importancia de mantener una presencia constante para llegar a nuevos públicos.

El servicio y la disponibilidad de repuestos, claves para el crecimiento

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la importancia de contar con repuestos disponibles y ofrecer soluciones concretas a quienes necesitan mantener sus vehículos en funcionamiento.

Martín Grivarello explicó que el stock fue creciendo con el tiempo y remarcó que, especialmente en el caso de las camionetas utilizadas para trabajar en el campo, la rapidez en la respuesta puede marcar una diferencia importante.

“Una chata es un vehículo de trabajo, que no se puede quedar a pata”, expresó al referirse a las necesidades de productores y usuarios que dependen de sus unidades para desarrollar sus actividades cotidianas.

En ese escenario, señaló que el objetivo de Toyoper es brindar una buena atención, orientar a cada cliente y buscar alternativas que se adapten a sus necesidades y posibilidades económicas.

El negocio trabaja principalmente con vehículos Toyota que ya tienen algunos años de uso, un segmento en el que existe demanda de repuestos alternativos de buena calidad y opciones de precios accesibles. Según explicó, la elección depende de las características del vehículo, el tipo de reparación y el presupuesto disponible.

Un mercado competitivo y nuevos hábitos de compra

La venta por internet representa otro de los desafíos para el sector de los repuestos automotores. Durante la entrevista, Grivarello reconoció la dificultad de competir con grandes operadores del comercio electrónico, especialmente por sus posibilidades logísticas y de distribución.

Frente a ese escenario, destacó que la atención personalizada, la disponibilidad inmediata de determinados productos, la calidad y la posibilidad de resolver un inconveniente son aspectos centrales para diferenciarse.

Además, señaló que el vínculo con los mecánicos, los proveedores y otros actores del sector constituye una herramienta importante para desarrollar la actividad comercial.

La participación en las últimas ediciones de la Exposición Rural de Pergamino también permitió al comercio entrar en contacto con potenciales clientes y fortalecer su presencia dentro de la comunidad.

Toyoper proyecta seguir creciendo en Pergamino

Durante el móvil, el propietario contó que el crecimiento de la actividad llevó a que el local actual comenzara a resultar pequeño para las necesidades del negocio. Por eso, entre los objetivos a futuro aparece la posibilidad de ampliar el espacio comercial, una decisión que estará condicionada por la evolución de la economía y los costos inmobiliarios.

En ese sentido, explicó que la política de Toyoper consiste en avanzar paso a paso, con prudencia y buscando consolidar cada etapa antes de asumir nuevos compromisos.

La conversación también permitió analizar la evolución del parque automotor de Toyota y cómo las necesidades de repuestos cambian según la antigüedad de los vehículos y el período de garantía. Para Grivarello, la fidelidad de los usuarios a la marca representa una oportunidad para el sector, a medida que las unidades acumulan años de uso y requieren mantenimiento y reparaciones.

Dónde encontrar Toyoper

Al cierre de la entrevista, Martín Grivarello compartió los canales de contacto del comercio para quienes necesiten realizar consultas sobre repuestos para vehículos Toyota.

Dirección: Boulevard Alsina 1023, Pergamino.

Instagram: @toyoper.ok

WhatsApp: 2477-691009.

Teléfono fijo: 2477-322400.

La visita formó parte de los contenidos de La Mañana de la Radio, el programa de LT35 Radio Mon AM 1540 que acerca las voces de comerciantes, instituciones y protagonistas de la comunidad a la audiencia de Pergamino y la región.

Con una apuesta centrada en la atención, la disponibilidad de productos y el trato cercano, Toyoper busca seguir afianzándose en el mercado local y acompañar las necesidades de quienes utilizan vehículos Toyota en su actividad diaria.

Entrevista Completa: