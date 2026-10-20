El Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, junto a distintas agrupaciones artísticas y las principales instituciones de la ciudad, formará parte de una propuesta cultural que busca acercar nuevos géneros al público y fortalecer el vínculo entre la cultura y la comunidad.

En el marco de las actividades por el 131.º aniversario del reconocimiento de Pergamino como ciudad, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) presentó una nueva propuesta artística que reunirá música, danza y expresiones culturales en el Palacio Municipal.

La iniciativa, que forma parte del cierre de los festejos por el aniversario de la ciudad, fue uno de los temas abordados en una entrevista de La Mañana de la Radio, donde representantes del ámbito cultural y de distintas instituciones destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y participación para los vecinos.

La presentación contó con la participación de Gabriela Taruselli, presidenta del HCD; Javier González, director del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz; Maximiliano Cubino, representante de la Cámara de Comercio; Marita Moisés, del Parque Industrial; y Pedro Jacquelin, de la Sociedad Rural de Pergamino.

Un escenario para mostrar el talento pergaminense

Durante la entrevista, Gabriela Taruselli destacó que la propuesta busca integrar diferentes lenguajes artísticos y reconocer el aporte de las instituciones al desarrollo de la comunidad. También contempla intervenciones de distintos espacios culturales y obras en el Pasillo de las Artes.

La presidenta del Concejo Deliberante remarcó que la participación de la Sociedad Rural, el Parque Industrial y la Cámara de Comercio permite ampliar la convocatoria y compartir la celebración con sectores fundamentales de la vida económica y social de Pergamino.

Por su parte, Javier González valoró la posibilidad de que el Conservatorio vuelva a participar de estos encuentros en el recinto legislativo. La institución, que cuenta con 37 años de trayectoria, encuentra en estas presentaciones una oportunidad para acercar al público propuestas musicales que no siempre forman parte de los circuitos habituales de la ciudad.

El objetivo es que los vecinos puedan descubrir nuevas expresiones artísticas y, al mismo tiempo, conocer un espacio institucional que muchos todavía no tuvieron la oportunidad de visitar.

Música y danza para celebrar la identidad local

La programación contempla la participación de diferentes agrupaciones y espacios artísticos de Pergamino, entre ellos la Camerata del Conservatorio de Música, la RM Jazz Orquesta, la Orquesta Estable del Conservatorio y La Bayadera, con propuestas que combinan distintos géneros y estilos.

También se prevén intervenciones vinculadas con la danza, con la participación del Estudio Cascanueces y Melca 12 Beach, según lo anunciado durante la presentación.

La propuesta incluirá una recepción inicial y distintas sorpresas musicales, con el propósito de ofrecer una muestra representativa del trabajo artístico desarrollado durante el año.

El acompañamiento de las instituciones

Maximiliano Cubino destacó el compromiso de la Cámara de Comercio con las actividades culturales y valoró la posibilidad de acompañar iniciativas que promueven el encuentro entre las instituciones y los vecinos.

Desde el Parque Industrial también subrayaron la importancia de fortalecer los vínculos con la comunidad. Marita Moisés resaltó el valor de la cultura como una herramienta para acercar a las entidades locales y generar espacios compartidos.

En la misma línea, Pedro Jacquelin, representante de la Sociedad Rural de Pergamino, puso el acento en la necesidad de mostrar la diversidad cultural de la ciudad. Señaló que existen numerosas expresiones artísticas locales que no siempre son conocidas por todos los pergaminenses y que este tipo de propuestas contribuye a darles mayor visibilidad.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La actividad busca que el aniversario de Pergamino sea también una oportunidad para reconocer a sus artistas, promover el acceso a la cultura y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.

La propuesta central fue anunciada para el miércoles 21 de octubre, a las 20, en el Palacio Municipal, con una recepción en el hall y el espectáculo en el recinto del primer piso del Concejo Deliberante.

La invitación está dirigida a toda la comunidad para compartir una noche de música, danza y arte, en una celebración que pone en valor la identidad y el talento de Pergamino.

Entrevista Completa: