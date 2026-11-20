En una entrevista con Pamela Lombardi en La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, Silvia Pérez compartió su recorrido personal y musical, desde sus primeros pasos en el canto durante la infancia hasta la construcción de un espacio propio donde hoy acompaña a alrededor de 60 alumnos. Este sábado realizará una nueva gala en el Teatro Unión, con la participación de músicos de la ciudad y cerca de 20 intérpretes sobre el escenario.

La música estuvo presente en la historia familiar de Silvia desde antes de su nacimiento. Su abuela, Alba Nensi, fue cantante en Pergamino y llegó a participar de la inauguración de la Biblioteca Municipal Joaquín Menéndez. Aunque nunca pudo escucharla cantar, ese antecedente familiar quedó como una referencia que, con el tiempo, encontraría su propio camino.

Su vínculo con la música comenzó a los seis años, casi de manera inesperada. Cuando su mamá ganó un órgano en un concurso, surgió la posibilidad de que alguno de sus hijos estudiara música. Silvia decidió anotarse para aprender piano y canto. Así comenzó su formación en el Conservatorio de Música de Pergamino y su participación en el Coro de Niños dirigido por Hugo Ramallo.

Más adelante continuó sus estudios en Rosario, donde se formó como cantante y descubrió el mundo del canto lírico. Allí vivió durante 23 años, desarrolló su actividad como docente de música y canto en colegios e institutos y formó su familia.

Sin embargo, las circunstancias de la vida la llevaron a alejarse de la actividad musical en más de una oportunidad. Después de trabajar durante años en la enseñanza, necesitó buscar una mayor estabilidad laboral y comenzó a desempeñarse en tareas administrativas.

La pandemia marcó un nuevo punto de inflexión. En ese contexto, decidió regresar a Pergamino, también impulsada por cuestiones familiares. Aunque inicialmente retomó trabajos administrativos, pronto apareció la posibilidad de volver a enseñar aquello para lo que se había formado.

Personas de su entorno, entre ellas Hugo Ramallo y su compañera de estudios Romina Amoruso, la alentaron a recuperar su actividad como profesora de canto. Marcela Sánchez fue su primera alumna en esta nueva etapa, a partir de una recomendación que terminó convirtiéndose en el comienzo de un camino que no dejó de crecer.

Actualmente, Silvia acompaña a aproximadamente 60 alumnos y alumnas, con propuestas que contemplan diferentes edades, experiencias y objetivos: desde quienes se acercan por primera vez al canto hasta quienes buscan perfeccionar su técnica vocal y desarrollar sus posibilidades artísticas.

Durante la entrevista, Silvia destacó especialmente el vínculo que construyó con sus estudiantes. Explicó que el trabajo vocal también implica acompañar emociones, reconocer los momentos personales de cada uno y generar un espacio de confianza donde todos puedan expresarse. Para ella, el aprendizaje es recíproco y cada alumno representa también una oportunidad de crecimiento.

Una nueva gala en el Teatro Unión

El encuentro con Pamela Lombardi también permitió anticipar la presentación que Silvia realizará este sábado 21 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro Unión de Pergamino.

La gala contará con la participación de alrededor de 20 alumnos y alumnas, que compartirán el escenario acompañados por músicos de la ciudad: Daniel Bernay en piano, Joaquín Medrán en guitarra y Pepe Morán en percusión. Además, se sumará Federico Izzo como invitado especial en violín.

Silvia contó que todavía quedaban algunas localidades disponibles e invitó a la comunidad a participar de esta propuesta artística.

La conversación en La Mañana de la Radio dejó también un mensaje que atravesó toda la entrevista: la posibilidad de reencontrarse con aquello que nos apasiona, incluso después de largos períodos de distancia. Una historia de formación, cambios, decisiones y nuevos comienzos, en la que la música volvió a ocupar un lugar central.

Desde su espacio de enseñanza, Silvia no solamente transmite conocimientos técnicos: también genera un ámbito de encuentro, confianza y expresión, donde cada persona puede descubrir su propia voz.

Entrevista Completa: