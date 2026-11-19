Después de más de dos semanas sin transporte público, Pergamino volvió a contar con el servicio de colectivos. La reanudación se confirmó durante la noche del miércoles, luego de un acuerdo entre los trabajadores, el gremio, los propietarios de La Nueva Perla y el Municipio. El servicio funciona nuevamente con normalidad desde este jueves.

La recuperación del transporte puso fin a un conflicto que había generado importantes complicaciones para miles de vecinos de Pergamino y las localidades del Partido, que durante más de quince días debieron buscar alternativas para trasladarse a sus trabajos, establecimientos educativos y realizar sus actividades cotidianas.

En ese contexto, y antes de que se conociera el acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza, el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino había realizado una sesión extraordinaria en la que aprobó, en general y por unanimidad, la ordenanza que declara la emergencia del transporte público de pasajeros.

La sesión contó con la presencia de los distintos bloques políticos y trabajadores de La Nueva Perla, quienes también participaron de una jornada de debate sobre la situación que atravesaba el servicio. Sin embargo, durante la votación en particular, algunos artículos del proyecto no consiguieron el acompañamiento necesario y fueron rechazados, por lo que la ordenanza quedó conformada por los puntos que alcanzaron la aprobación correspondiente.

Las voces de los concejales tras la aprobación de la emergencia

En un móvil de La Mañana de Radio Mon, se recogieron las opiniones de los concejales Nicolás Cabrera y Llan de Rosos, quienes analizaron los alcances de la sesión, las diferencias que surgieron durante el tratamiento del proyecto y las responsabilidades del Departamento Ejecutivo frente a la interrupción del servicio.

El concejal Nicolás Cabrera valoró que finalmente se pudiera debatir la problemática en el ámbito legislativo y destacó la presencia de los trabajadores de la empresa, además de las consecuencias que la falta de colectivos generaba entre los usuarios.

Durante la entrevista, sostuvo que la declaración de emergencia representaba una herramienta para visibilizar la situación y plantear una agenda de trabajo. No obstante, manifestó diferencias con algunos artículos que no consiguieron aprobación, particularmente aquellos vinculados con los mecanismos de control sobre la empresa y la utilización de eventuales recursos económicos destinados al sostenimiento del servicio.

Cabrera también hizo referencia a la necesidad de que cualquier acompañamiento económico del Municipio contemple la situación de los trabajadores y permita avanzar en una solución concreta para el transporte público.

Por su parte, el concejal Llan de Rosos señaló que, si bien la emergencia fue aprobada, varios de los puntos que integraban la propuesta original fueron rechazados por el oficialismo y La Libertad Avanza.

En ese sentido, consideró que la problemática continuaba dependiendo de las decisiones que adoptara el Departamento Ejecutivo y cuestionó el rol del Municipio en el control de la concesión del servicio.

El edil sostuvo que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para intervenir ante situaciones de interrupción del transporte y remarcó que la responsabilidad municipal no debía limitarse a observar el conflicto, sino también a garantizar la continuidad de una prestación esencial para la comunidad.

Taruselli explicó los alcances de la ordenanza

También fue entrevistada por el móvil de Radio Mon la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Taruselli, quien explicó el procedimiento legislativo y los pasos que debía seguir el proyecto después de su aprobación.

La titular del cuerpo deliberativo detalló que la sesión extraordinaria había sido convocada específicamente para tratar la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros de Pergamino y las localidades afectadas por la interrupción del servicio de La Nueva Perla.

En su explicación, aclaró que el proyecto fue aprobado por unanimidad en general, aunque posteriormente, durante el tratamiento particular, algunos artículos fueron rechazados y otros acompañados por todos los bloques.

De esta manera, la ordenanza quedó integrada por la declaración de emergencia y aquellos artículos que consiguieron aprobación unánime. Según explicó Taruselli, el texto debía ser remitido al Departamento Ejecutivo para que avanzara con las facultades y obligaciones que establece la normativa.

Además, destacó que al comienzo de la sesión se había aprobado por unanimidad la necesidad y urgencia del tratamiento, una instancia indispensable para poder abordar el tema en una sesión extraordinaria.

Un conflicto que finalmente encontró una salida

Las entrevistas realizadas por el móvil de La Mañana de Radio Mon reflejaron el escenario político e institucional que atravesaba Pergamino mientras el conflicto del transporte todavía no tenía una resolución.

Horas después de aquella sesión y de las declaraciones de los representantes legislativos, las negociaciones entre el gremio, los propietarios de la empresa, los trabajadores y el Municipio llegaron a un acuerdo que permitió levantar el paro durante la noche del miércoles.

Así, desde este jueves, los colectivos de La Nueva Perla volvieron a circular con normalidad, poniendo fin a más de quince días de interrupción.

La restitución del servicio representa un alivio para los usuarios y para las distintas localidades del Partido que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia aprobada por el Concejo Deliberante deja planteado un escenario en el que será necesario seguir de cerca las medidas que se adopten para garantizar la continuidad y el funcionamiento del servicio.

Pergamino volvió a tener colectivos, pero el debate sobre el funcionamiento del transporte público, el control de la concesión y las condiciones necesarias para sostener el servicio continúa siendo un tema central para la ciudad.

Entrevistas Completas: