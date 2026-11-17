El concejal Bernardo Fiore Pitrelli confirmó, en diálogo con el móvil de La Mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, que este miércoles 18 de noviembre a las 12 se realizará una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante para abordar la crisis del transporte público de pasajeros. La iniciativa busca declarar la emergencia por 180 días y avanzar en un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad del servicio en Pergamino y sus localidades.

La ciudad atraviesa una prolongada interrupción del servicio de colectivos de La Nueva Perla, luego de que los trabajadores iniciaran una medida de fuerza el sábado 31 de octubre por el incumplimiento en el pago de sus salarios. La situación afecta a miles de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos y realizar distintas actividades cotidianas.

Durante la entrevista, Fiore Pitrelli explicó que la discusión que se llevará al recinto tiene dos aspectos centrales: por un lado, la situación laboral de los trabajadores y la necesidad de que perciban los salarios adeudados para sostener sus puestos de trabajo; por otro, la urgencia de encontrar una respuesta para los usuarios que actualmente no cuentan con este servicio esencial.

Una crisis que afecta a miles de vecinos

Según explicó el concejal, actualmente son aproximadamente 3.000 los usuarios que se encuentran imposibilitados de trasladarse mediante el transporte público dentro del partido de Pergamino. La situación afecta especialmente a quienes viven en las localidades de Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro, que dependen de los colectivos para llegar a la ciudad cabecera.

Fiore Pitrelli remarcó que la interrupción del servicio tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los vecinos, particularmente de quienes necesitan viajar para trabajar, estudiar o realizar trámites y otras actividades.

«Hoy tenemos casi 3.000 usuarios que se encuentran imposibilitados de desplazarse dentro del partido de Pergamino por la falta de transporte público», sostuvo.

El conflicto se mantiene desde el sábado 31 de octubre, cuando los trabajadores de La Nueva Perla iniciaron una retención de tareas ante la falta de pago de los salarios. Las distintas instancias de negociación entre la empresa y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), realizadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo bonaerense, no lograron hasta el momento alcanzar un acuerdo que permita restablecer los recorridos.

El planteo económico: 180 millones de pesos para sostener el servicio

Durante la entrevista, el concejal también se refirió a la situación financiera de la empresa y a la necesidad de encontrar una solución económica que permita garantizar la continuidad del transporte.

Según detalló, La Nueva Perla sostiene un déficit mensual de aproximadamente 72 millones de pesos, producto de los costos operativos, las cargas sociales y los gastos que debe afrontar para mantener el servicio.

En ese sentido, señaló que el incremento del combustible, la disminución de pasajeros y la falta de determinados aportes nacionales complican todavía más el funcionamiento de la empresa.

«La empresa sostiene un déficit de 72 millones mensuales», explicó, y agregó que tanto el Municipio como la Provincia se encuentran al día con los subsidios que les corresponde entregar, mientras que persisten dificultades vinculadas con los aportes del Estado nacional.

Fiore Pitrelli indicó que desde su espacio consideran necesario que el Ejecutivo municipal garantice un aporte de 180 millones de pesos para permitir que el transporte pueda continuar funcionando hasta finalizar 2026.

El planteo apunta a encontrar una respuesta inmediata que permita recuperar el servicio y, al mismo tiempo, atender el reclamo salarial de los trabajadores, cuya situación también mantiene en incertidumbre a más de 30 familias que dependen directamente de esta actividad.

Diferencias por los fondos aportados por el Municipio

Otro de los puntos abordados durante la comunicación fue la discusión sobre los recursos económicos que la Municipalidad destinó durante el año al sostenimiento del transporte público.

El secretario de Gobierno, Karim Dib, había señalado públicamente que el Municipio aportó alrededor de 900 millones de pesos durante 2026 y que las partidas presupuestarias disponibles se encuentran prácticamente ejecutadas, por lo que no existiría margen para realizar nuevas reasignaciones.

Sin embargo, Fiore Pitrelli manifestó que los números que maneja su espacio político son diferentes.

«Nosotros tenemos como que el Municipio durante el 2026 entregó 577 millones. El número que manejamos nosotros dista mucho del que dice el secretario de Gobierno», expresó.

Ante esta diferencia, recordó que en una sesión anterior solicitaron un pedido de informes para acceder a las planillas y los actos administrativos que permitan conocer en detalle los subsidios y aportes extraordinarios entregados a la empresa.

El concejal sostuvo que existen decisiones vinculadas con el funcionamiento del transporte que actualmente dependen de facultades delegadas al Departamento Ejecutivo, entre ellas la actualización de las tarifas y la modificación de las frecuencias durante determinados días.

En ese contexto, consideró necesario que el Concejo Deliberante cuente con mayor información sobre el funcionamiento del sistema y los recursos destinados a sostenerlo.

Emergencia por 180 días y un plan de contingencia

El proyecto que se tratará este miércoles propone declarar la emergencia del transporte público de pasajeros en Pergamino por un período de 180 días.

Entre sus principales objetivos se encuentra avanzar en un plan de contingencia que permita garantizar una prestación mínima del servicio y encontrar alternativas para que los vecinos puedan recuperar la posibilidad de trasladarse dentro del partido.

La iniciativa también contempla evaluar mecanismos de asistencia económica extraordinaria y establecer controles sobre los fondos destinados al sostenimiento de la prestación.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, entre las alternativas de financiamiento se plantea analizar la utilización de 658 millones de pesos disponibles del resultado del ejercicio municipal 2024.

La sesión extraordinaria fue convocada mediante el Decreto 9211/26, luego de un pedido presentado por ocho concejales de la oposición. El debate se desarrollará en un escenario político complejo, ya que existen diferencias entre los distintos bloques respecto de la declaración de emergencia y las herramientas económicas que deberían utilizarse.

La importancia del quórum y la responsabilidad de los bloques

Consultado sobre la posibilidad de que no se alcance un acuerdo político o que algunos sectores no acompañen la iniciativa, Fiore Pitrelli evitó anticipar el resultado de la sesión.

«Lo que me estás pidiendo que haga es casi futurismo», respondió ante la consulta sobre un eventual plan alternativo.

El edil insistió en que lo fundamental es que los 20 concejales puedan sentarse a debatir una problemática que afecta a toda la comunidad.

También expresó sus dudas respecto del posicionamiento que podrían adoptar los distintos espacios políticos y señaló que espera que todos los bloques comprendan la importancia de garantizar el tratamiento del tema.

«Ver para creer. Yo no quiero contar los porotos en el aire. Quiero ver que verdaderamente los 20 concejales estamos preocupados por el tema del transporte público del partido de Pergamino», manifestó.

Además, remarcó que la falta de colectivos no es solamente un problema de quienes viven en las localidades de campaña, sino también de los vecinos de la ciudad que utilizan habitualmente el servicio para sus actividades cotidianas.

Una sesión clave para el futuro del transporte en Pergamino

Sobre el cierre de la entrevista, los periodistas de La Mañana coincidieron en la importancia de que la sesión pueda desarrollarse con el quórum necesario para permitir, al menos, el tratamiento de la problemática.

La discusión no solamente involucra el futuro de la empresa La Nueva Perla y la situación salarial de sus trabajadores, sino también el derecho de miles de vecinos a contar con un servicio de transporte público que conecte la ciudad con las localidades del partido.

Fiore Pitrelli invitó a la comunidad a participar de la sesión extraordinaria, que tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre a las 12 en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino.

El encuentro legislativo representará una nueva instancia para discutir posibles soluciones a una crisis que lleva más de dos semanas, mantiene paralizados los recorridos y todavía no tiene una fecha confirmada para la normalización del servicio.

Entrevista Completa: