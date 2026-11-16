En el marco del Mes del Prematuro, la doctora Yolanda Hernández Martínez, integrante del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 2 de Abril del barrio Acevedo, explicó el trabajo que se lleva adelante en un consultorio especializado en el seguimiento de bebés prematuros y niños con distintas patologías. Se trata de un espacio que funciona desde hace dos años y que acompaña tanto a los pequeños pacientes como a sus familias.

En diálogo con Gabriel Difalci, durante el móvil de La Mañana de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, la profesional detalló que el consultorio tiene como principal objetivo realizar un seguimiento integral de los bebés que nacieron antes de las 37 semanas de gestación, además de atender a niños que presentan diferentes condiciones de salud.

Según explicó Hernández Martínez, este espacio retoma una modalidad de atención que anteriormente funcionaba en el Hospital San José y que dejó de desarrollarse allí hace aproximadamente siete años. Desde hace dos años, la médica lleva adelante esta tarea en el CAPS 2 de Abril, con pacientes que llegan desde distintos sectores de Pergamino.

La importancia de la detección y la intervención temprana

La doctora remarcó que el seguimiento de los bebés prematuros es fundamental para acompañar su crecimiento y detectar posibles dificultades en las primeras etapas de vida.

Uno de los aspectos centrales del consultorio es la evaluación del neurodesarrollo, donde se observan cuestiones como el juego, la comunicación y otras habilidades que permiten identificar necesidades de atención e iniciar intervenciones tempranas.

Para desarrollar esta tarea se trabaja de manera articulada con el equipo de rehabilitación del Hospital San José, integrado por profesionales de fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología, entre otras especialidades.

Además, cuando los pacientes requieren consultas específicas o tratamientos de mayor complejidad, se gestionan interconsultas con profesionales de Pergamino y con instituciones de referencia como los hospitales Garrahan, Ludovica y Gutiérrez.

La profesional destacó que, en algunos casos, también se organizan videollamadas con especialistas para evaluar situaciones complejas, intercambiar información y facilitar el acceso a las consultas, evitando traslados innecesarios para las familias.

Uno de cada diez bebés nace prematuro

Durante la entrevista, Hernández Martínez señaló que la estadística de nacimientos prematuros en Pergamino se encuentra en línea con los registros nacionales: aproximadamente uno de cada diez bebés nace antes de completar las 37 semanas de gestación.

También explicó que existe una amplia diferencia entre los distintos grados de prematurez y que, cuanto menor es la edad gestacional al momento del nacimiento, mayores pueden ser las complicaciones y las necesidades de seguimiento.

En ese sentido, destacó la importancia de los controles durante el embarazo, la vacunación de las personas gestantes y la detección oportuna de posibles patologías, medidas que contribuyen a prevenir complicaciones y cuidar la salud de la madre y del bebé.

Asimismo, hizo referencia a los avances en neonatología y al valor de la participación de las familias durante la internación. Actualmente, el modelo de atención promueve una mayor presencia de los padres en las unidades de cuidados intensivos neonatales, permitiéndoles participar activamente en los cuidados cotidianos de sus hijos, siempre acompañados por el equipo de salud.

El acompañamiento a las familias, una parte fundamental del tratamiento

Otro de los puntos destacados por la médica fue la importancia de sostener el vínculo con los padres durante todo el proceso.

Hernández Martínez explicó que los bebés que necesitan seguimiento suelen requerir la atención de diferentes especialidades y numerosos controles, una situación que puede resultar agotadora para las familias.

Por ese motivo, el consultorio trabaja también con el área de asistencia social. En ese sentido, resaltó especialmente la tarea de Karina Berto, quien colabora en la búsqueda y el contacto con las familias para favorecer la continuidad de los tratamientos.

La doctora subrayó que la comunicación con los padres es una herramienta indispensable. Durante las primeras consultas se brinda información sobre los cuidados necesarios y se entregan materiales explicativos. También se utilizan canales como WhatsApp para compartir recomendaciones y facilitar el acceso a la información.

“Los papás son el factor más importante que está con los niños”, expresó la profesional, al remarcar que las familias deben conocer qué cuidados necesitan sus hijos y cómo acompañar cada etapa de su desarrollo.

El trabajo del consultorio del CAPS 2 de Abril refleja la importancia de la atención temprana, la articulación entre los distintos efectores de salud y el acompañamiento permanente para que los bebés prematuros y los niños con distintas patologías puedan acceder a los controles, tratamientos y herramientas que necesitan para su desarrollo.

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