Sylvia García realizó un balance positivo de las propuestas de prevención del cáncer de mama impulsadas por el Hospital San José de Pergamino. Durante junio y octubre se realizaron aproximadamente 350 mamografías en cada campaña.

En el marco de Octubre Rosa, Sylvia García destacó la participación de la comunidad en el Zumbaton y las distintas actividades de concientización y prevención del cáncer de mama organizadas por el Hospital San José de Pergamino.

En diálogo con el programa La Mañana de la Radio, conducido por Claudio Santamaría y Pamela Lombardi por LT35 Radio Mon, García expresó su satisfacción por la convocatoria y por la posibilidad de promover el cuidado de la salud a través de una propuesta que combinó música, baile, alegría y concientización.

La jornada fue una experiencia especial para la institución, ya que se trató de la primera actividad de estas características organizada en el marco de las iniciativas de prevención del hospital.

“Fue hermoso porque la gente se sumó, porque la gente eligió acompañarnos”, expresó García, quien resaltó el entusiasmo de quienes participaron y el clima de encuentro que se vivió durante la actividad.

DOS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DURANTE 2026

García explicó que el Hospital San José desarrolla campañas de prevención durante Octubre Rosa desde hace varios años. En 2026, la institución amplió la propuesta con dos campañas de mamografías: una en junio y otra en octubre.

Según detalló, en cada campaña se realizaron aproximadamente 350 mamografías, un número significativo de controles orientados a favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

La referente remarcó la importancia de realizar los controles médicos periódicos y de consultar a profesionales de la salud ante cualquier signo de alerta.

“Tenemos que hacernos los controles anuales desde el lado de la vida, de querer vivir, de celebrar la vida”, sostuvo durante la entrevista.

EL TRABAJO CONJUNTO PARA HACER POSIBLE LA JORNADA

La organización del Zumbaton contó con la participación de profesoras, colaboradores y trabajadores del hospital. García agradeció especialmente a Natalia Carricaburu, Silvia Ríos, María Abato, Dayana Dugao, Pamela Molinari y al locutor Jorge Cofrea.

También reconoció el compromiso del equipo de salud, del área de Diagnóstico por Imágenes, de la cooperadora, de las maestras jardineras que colaboraron con la ornamentación, del personal de organización, prensa y mantenimiento, y de todas las personas que acompañaron la propuesta.

Además, destacó el apoyo de Corazones en Acción, encabezado por Rita Brescia.

EL HOSPITAL SAN JOSÉ Y SU ATENCIÓN PEDIÁTRICA REGIONAL

Durante la charla en Radio Mon, García también puso en valor los servicios pediátricos del Hospital San José, que cuenta con internación pediátrica, guardia, terapia intensiva neonatal de alta complejidad y terapia intensiva pediátrica.

Según señaló, la institución recibe pacientes de Pergamino y de otras localidades de la región, como Colón, San Antonio de Areco, Arrecifes, Salto y Rojas.

Asimismo, destacó que el funcionamiento del hospital depende del trabajo articulado de todos sus sectores, desde los profesionales médicos y de enfermería hasta las áreas de mantenimiento, limpieza, informática, cocina y lavadero.

LOS CUPOS PARA MAMOGRAFÍAS SIN ORDEN MÉDICA

Sobre el cierre de la entrevista, García confirmó que los cupos disponibles para realizarse mamografías sin necesidad de presentar una orden médica ya se habían completado debido a la importante demanda.

La conversación dejó un mensaje central: la prevención y los controles periódicos son fundamentales para detectar posibles enfermedades a tiempo. A través de las actividades de Octubre Rosa, el Hospital San José buscó transmitir ese mensaje desde un espacio de participación, encuentro y celebración de la vida.

Entrevista Completa: