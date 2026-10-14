En el marco de Octubre Rosa, la Fundación Onco Salud y Corazones en Acción organizarán este domingo una jornada abierta a la comunidad en el Parque Belgrano. Habrá charlas breves, masajes gratuitos, consejos de salud, sorteos, una clase abierta de zumba y una propuesta solidaria de donación de cabello.

En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon, la doctora Marcela Polizzi, integrante de la organización, brindó detalles de la iniciativa, que busca promover la prevención del cáncer de mama desde una perspectiva cercana, dinámica y participativa.

La actividad se desarrollará de 16 a 19 horas, en la zona del Galpón de la Juventud, cerca de la Isla Gaya. Según confirmó Polizzi, la jornada no se suspenderá por lluvia.}

Una tarde para compartir, informarse y cuidar la salud

La propuesta incluirá diferentes stands y actividades pensadas para que las familias puedan acercarse, disfrutar de la tarde y, al mismo tiempo, acceder a información vinculada con el cuidado de la salud.

Entre las iniciativas previstas habrá masajes gratuitos, charlas sobre imagen personal a cargo de Karina Alete, consejos de sexología y recomendaciones nutricionales sobre alimentación y prevención, con la participación del Instituto Gastronómico Argentino (IGA).

Uno de los momentos destacados será una clase abierta de zumba a las 18 horas, con el objetivo de promover el movimiento y la actividad física como parte de una vida saludable.

Durante la entrevista, Polizzi remarcó la importancia de desterrar mitos relacionados con el cáncer de mama y transmitir un mensaje de esperanza. Explicó que la detección temprana resulta fundamental para mejorar el pronóstico y que, con los avances médicos actuales, existen muchas posibilidades de tratamiento y de mantener una buena calidad de vida.

También destacó el valor de la actividad física y de la rehabilitación, incluso en el proceso de recuperación de pacientes que atravesaron la enfermedad, siempre de acuerdo con las indicaciones de los profesionales de salud.

Onco Salud: atención médica y acompañamiento a pacientes

La doctora recordó que Fundación Onco Salud fue creada en 2011 y que trabaja junto a un equipo interdisciplinario de profesionales, en articulación con especialistas de Pergamino y la región.

Además de la atención médica que se brinda en el centro, la fundación desarrolla una tarea solidaria destinada a acompañar a pacientes que atraviesan dificultades para acceder a tratamientos, estudios o controles médicos.

Polizzi explicó que, mediante diferentes acciones de recaudación, la institución colabora con personas que no cuentan con cobertura médica o que sufren demoras de sus obras sociales para obtener las prestaciones que necesitan.

El acompañamiento también contempla el apoyo psicológico y el trabajo conjunto entre distintas especialidades, con el propósito de brindar una atención integral a quienes transitan una enfermedad oncológica.

Donación de cabello y apoyo a la Carrera Rosa

La jornada contará, además, con la participación de Corazones en Acción, que impulsa acciones solidarias vinculadas con la donación de cabello para la elaboración de pelucas destinadas a personas que las necesitan.

En ese marco, se realizarán cortes de cabello y se promoverá la colaboración con esta iniciativa. También habrá inscripciones para la Carrera Rosa, prevista para el 1 de noviembre, una actividad que busca seguir generando conciencia y acompañamiento en torno al cáncer de mama.

A lo largo de la entrevista, Polizzi agradeció el apoyo de los medios de comunicación, los profesionales y los comercios de la ciudad que colaboraron con la organización y aportaron regalos para los sorteos previstos durante el encuentro.

Una invitación abierta a toda la comunidad

El Día Rosa propone transformar la concientización en una experiencia compartida, en la que la información, la prevención y la solidaridad se combinen con actividades recreativas para toda la familia.

La invitación es para este domingo, de 16 a 19 horas, en el Parque Belgrano, en la zona del Galpón de la Juventud, cerca de la Isla Gaya.

Una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente, acompañar el trabajo de las organizaciones locales y recordar que hablar de cáncer de mama, realizar los controles médicos correspondientes y favorecer la detección temprana son pasos fundamentales para cuidar la salud.

Entrevista Completa: