En el Parque de Educación Vial de Pergamino se llevó adelante una nueva jornada de aprendizaje destinada a promover la seguridad vial desde la infancia. La actividad contó con la participación de alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria N.º 42 y el acompañamiento de Toyota Pichetti, en el marco de un trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Durante el móvil del programa La Mañana de LT35 Radio Mon, la profesora Marisa Pérez explicó que la propuesta estuvo centrada en el rol del pasajero transportado, una temática que complementa las actividades que habitualmente se desarrollan en el Parque sobre el comportamiento de peatones y ciclistas.

En esta oportunidad, los chicos participaron de una instancia de aprendizaje en el aula y luego realizaron actividades prácticas en la mini ciudad del predio. Allí pudieron conocer cómo deben viajar de manera segura en un automóvil, la importancia de utilizar correctamente el cinturón de seguridad y las medidas de prevención que deben respetarse durante un traslado.

La jornada estuvo dirigida a niños de aproximadamente 7 y 8 años, con el objetivo de incorporar hábitos responsables desde edades tempranas y comprender que la seguridad vial es una responsabilidad compartida por todos los que participan del tránsito.

Toyota Pichetti, un acompañamiento que se sostiene en el tiempo

Por su parte, Rodrigo Nelli, representante de Toyota Pichetti, destacó el compromiso de la empresa con esta iniciativa, a la que acompañan desde hace tres o cuatro años consecutivos, tanto a través del padrinazgo del Parque como mediante la participación en las propuestas educativas.

En ese sentido, señaló la importancia de que los chicos puedan aprender desde pequeños los distintos roles que ocupan en la vía pública, no solamente como futuros conductores, sino también como peatones, ciclistas y pasajeros transportados.

Nelli remarcó que la posibilidad de contar con vehículos reales permite complementar los contenidos teóricos con experiencias prácticas, haciendo que los alumnos puedan subir a un automóvil, reconocer sus elementos de seguridad y comprender cómo deben ubicarse y comportarse durante un viaje.

Además, subrayó que la seguridad vial requiere atención y responsabilidad de todos los ocupantes de un vehículo, no solamente de quien conduce, sino también de quienes lo acompañan.

Aprender desde pequeños para construir un tránsito más seguro

La propuesta vuelve a poner en valor la importancia de la educación vial como herramienta de prevención y formación ciudadana. A través de actividades participativas y experiencias concretas, los niños incorporan conocimientos que pueden aplicar en su vida cotidiana y compartir también en sus hogares.

El trabajo articulado entre el Parque de Educación Vial y Toyota Pichetti permite fortalecer estas iniciativas, acercando recursos y experiencias para que los más chicos comprendan que la seguridad en el tránsito comienza mucho antes de llegar a conducir un vehículo.

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