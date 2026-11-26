En un móvil del programa La Mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, Gabriel Difalci entrevistó a Hugo Elías, representante de La Bancaria, quien confirmó que las sucursales bancarias de Pergamino comenzarán a implementar el horario de verano a partir del lunes 30 de noviembre. La atención al público será de 8 a 13 y se extenderá hasta el 23 de marzo.

El cambio de horario fue establecido mediante un decreto provincial y alcanza a 108 municipios bonaerenses que adhirieron a la medida. Entre ellos se encuentra Pergamino y otras localidades de la región, lo que permitirá mantener una franja horaria uniforme para el funcionamiento de las entidades bancarias.

Elías explicó que la modificación responde, como ocurre cada año, a la necesidad de adecuar la atención bancaria a las altas temperaturas del verano, especialmente para aquellas personas que todavía necesitan realizar operaciones de manera presencial.

La digitalización y el futuro del empleo bancario

Durante la entrevista también se abordó el impacto que la digitalización y los avances tecnológicos están generando en el sistema financiero y en los puestos de trabajo.

El representante de La Bancaria manifestó su preocupación por la reducción de personal y el cierre de sucursales que se viene registrando en distintas entidades del país. En ese sentido, mencionó particularmente la situación del Banco Santander, donde existen conflictos relacionados con el cierre de sucursales y los procesos de reducción de personal.

Si bien reconoció que cada vez más usuarios realizan operaciones mediante plataformas digitales, remarcó que todavía existe un sector importante de la población que necesita concurrir personalmente a los bancos, especialmente adultos mayores y personas que no tienen acceso o conocimientos suficientes para utilizar las herramientas tecnológicas.

También advirtió que las dotaciones reducidas de trabajadores pueden generar demoras en la atención, una situación que podría agravarse durante el verano por las licencias y vacaciones del personal.

Medida de fuerza en el Banco Santander

Otro de los puntos centrales de la conversación fue el conflicto que mantiene La Bancaria con el Banco Santander.

Elías confirmó que se encuentra decretada una medida de fuerza para los días 1 y 2 de diciembre, durante las últimas tres horas de atención al público en las sucursales de esa entidad en todo el país.

La decisión se tomó ante la falta de un acuerdo definitivo en las negociaciones que se vienen desarrollando en la Secretaría de Trabajo por los cierres de sucursales y la reducción de personal.

No obstante, aclaró que el diálogo continúa abierto y que, si se alcanza un entendimiento entre las partes, la medida podría revisarse.

De esta manera, la entrevista permitió conocer tanto los detalles del nuevo horario bancario que comenzará a regir en Pergamino como las principales preocupaciones del sector sindical frente a las transformaciones que atraviesa la actividad bancaria.

Entrevista Completa: